Циклон из Румынии несет шторм на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

Весь день область будет находиться под влиянием влажной воздушной массы, которая принесет ливни и порывистый ветер.

Прогноз погоды на Львовщине на 20 апреля

В понедельник, 20 апреля, погоду во Львовской области будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона с центром над Румынией. На всей территории области прогнозируется облачная погода. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики предупреждают, что дожди будут идти в течение всего дня, а утром и днем ожидаются значительные осадки. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).

Ветер изменит направление на северо-восточное и будет достаточно сильным — 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 3-8° тепла, а днем столбики термометров покажут лишь 6-11° тепла.

Жителей области и Львова призывают быть бдительными. Утром и днем 20 апреля ожидаются сильные ливни, которые могут привести к подтоплению низменных участков и затруднению движения транспорта.

Благодаря интенсивным осадкам, в понедельник на Львовщине преимущественно отсутствует пожарная опасность (1-й класс). Погодные условия минимизируют вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 20 апреля / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода во Львове 20 апреля

Во Львове понедельник будет по-настоящему пасмурным и дождливым. Город окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет значительный дождь уже в утренние часы и днем.

Температура воздуха во Львове ночью опустится до 5-7° тепла, днем до 8-10°.

Как сообщал Главред, в ближайшие два дня в Тернопольской области ожидается преимущественно облачная погода с последующим ухудшением условий. Существенных осадков не прогнозируется, однако ночью возможны заморозки на поверхности почвы до -3°.

В Ровенской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. Ночью температура составит 0…+5°, на почве возможны заморозки до -3°.

Кроме того, 19 апреля дожди возможны только на юго-востоке, на остальной территории — сухо. В Киеве осадков не прогнозируют, температура днем также +12…+14°.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

