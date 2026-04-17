Объявлено штормовое предупреждение: синоптики назвали регионы

Погода в Киеве будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +4 градусов.

Погода в Украине 18 апреля будет прохладной и местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

19-20 апреля в Украине будут заморозки до -3 градусов. Синоптики объявили I уровень опасности.

"Заморозки нанесут ущерб раннецветущим плодовым деревьям", — говорится в сообщении.

До 20 апреля в высокогорье восточной части Закарпатской области будет значительная лавинная опасность.

Погода 18 апреля

В Украине 18 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Также ожидается мокрый снег, а в Карпатах — снег. На северо-востоке и в центре страны будет туман. Ветер будет северо-западный и северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла; днем 11-16°, в юго-восточной части до 19°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +18

По данным meteoprog, 18 апреля в Украине будет довольно прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +10...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Киевской области. Там температура воздуха опустится до +4...+11 градусов.

Погода 18 апреля в Киеве

В Киеве 18 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"По области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°", — сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщал Главред, в Украине в пятницу, 17 апреля, ожидаются небольшие дожди, в юго-восточной части без осадков. В Киеве ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без осадков.

В Днепре, по прогнозу синоптиков, солнечных прояснений станет больше, однако ближайшие выходные будут неоднородными: от пасмурной пятницы до ночных осадков в субботу и более ясного воскресенья.

Погода в Черкасской области на выходные существенно изменится. Стоит ожидать возвращения заморозков, возможны осадки. Об этом в посте в Facebook сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

