Синоптики удивили прогнозом: какая погода прогнозируется в Киеве

В Киеве ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Киевлянам рассказали о прогнозе погоды

В Украине в пятницу, 17 апреля, ожидаются небольшие дожди, в юго-восточной части без осадков, рассказали синоптики.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 14-16°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 17 апреля в Киеве была зафиксирована в 1956 году и составила 25,2° тепла, самая низкая ночью – 5,3° ниже нуля в 1929 году.

Прогноз на 18 апреля

В субботу, 18 апреля, местами небольшие дожди, в западных областях без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

В Киеве местами небольшой дождь, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

