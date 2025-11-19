Укр
Читать на украинском
Украина превратится в сплошные степи и пустыни: ученый предупредил об изменениях климата

От теплых зим выигрывают не только энергетики, но и аграрии.
Изменение климата в Украине уже не прогноз на будущее, а реальность, которая влияет на каждую отрасль сельского хозяйства. Часть регионов получает новые возможности, тогда как другие оказываются перед серьезными вызовами.

Об этом рассказал Телеграфу доктор сельскохозяйственных наук и главный научный сотрудник Института растениеводства имени В. Юрьева НААН Сергей Авраменко.

Теплые зимы: больше урожаев и длиннее посевная

По словам ученого, смягчение зим принесло аграриям ряд преимуществ. Из-за высокой температуры воздуха осенью и зимой посевная озимых значительно удлинилась - фермеры теперь могут засевать поля даже в ноябре и иногда в декабре. Одновременно ранняя весна удлиняет период вегетации, что положительно отражается на урожайности.

Однако теплые зимы создают благоприятные условия для вредителей, которые легче перезимовывают и быстрее размножаются весной. Впрочем, как уверяет Авраменко, современные средства защиты позволяют контролировать эту проблему.

Восток и Юг высыхают: риск появления полупустынь

Гораздо более серьезным вызовом является недостаток осадков. По словам ученого, Восток и Юг Украины постепенно приближаются к субтропическому климату с очень сухим летом и малоснежной зимой. Особенно это заметно в Одесской области, где количество осадков за последние годы критически уменьшилось. Если тенденция не изменится, регион за 10-20 лет может превратиться в полупустыню, а сельское хозяйство - стать возможным только благодаря орошению.

Полесье и Запад в выигрыше: новые культуры и урожаи

В противоположность южным областям, Полесье, Север и Запад получают плюсы от климатических изменений. Здесь количество осадков стабилизировалось, условия стали более благоприятными для растениеводства. Это уже повлияло на карту посевов: подсолнечник теперь выращивают в регионах, где раньше и думать об этом было сложно.

Из-за оккупации Херсонщины бахчевые культуры начали массово появляться на Харьковщине и Киевщине, где они теперь успешно растут. Зато на Востоке и Юге сокращается выращивание сои, других бобовых и частично кукурузы - из-за нехватки влаги.

Война: заминированные земли и падение урожайности

Климатические вызовы накладываются на разрушительные последствия полномасштабной войны. Значительные площади плодородных земель заминированы, загрязнены токсичными веществами и тяжелыми металлами, что угрожает и урожайности, и безопасности продукции.

Из-за боевых действий и потери регионов Украина недополучает миллионы тонн зерновых. Так, Харьковская область, которая раньше собирала до 4 млн тонн, сейчас имеет урожай вдвое меньше.

Экспорт падает, внутренние потребности - в безопасности

Несмотря на потери, угрозы голода в Украине нет. Но экономические последствия - серьезные. Потеря части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей существенно ударила по производству пшеницы, кукурузы и подсолнечника - основных экспортных культур.

"Проблема не в том, сможем ли мы себя прокормить. Сможем. Вопрос в том, сколько мы сможем экспортировать и заработать", - заключает Авраменко.

Украинское сельское хозяйство входит в период, когда придется адаптироваться и к изменению климата, и к последствиям войны, ища новые модели рентабельности и устойчивости в условиях непредсказуемости.

Какой будет зима в Украине

Ведущие метеосистемы ECMWF и UKMO сообщали, что Европу накроет мягкая и сухая зима.

Известно, что на большей части континента, включая Украину, количество снегопадов будет ниже нормы. Основные снежные зоны сосредоточатся на севере Европы, тогда как центральные и южные регионы останутся в основном сухими.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности на 18 ноября. В Карпатах, юго-восточных областях и на Харьковщине ожидаются сильные порывы ветра - 15-25 м/с.

Наталка Диденко говорила, что усиление похолодания в Украине будет уже с 24 ноября.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в течение недели будет переменчивой во всех регионах. Погодные условия будут неустойчивыми, с осадками и перепадами температур.

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

РФ атаковала ракетами и дронами Тернополь, Бурштын, Львов, Харьков: что известно о последствияхФото

