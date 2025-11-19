Украина превратится в сплошные степи и пустыни: ученый предупредил об изменениях климата

О чем идет речь:
- Климатические изменения продлили посевную озимых и повысили урожайность
- Восток и Юг Украины рискуют превратиться в полупустыню, тогда как Полесье и Запад получают выгоду
- Война дополнительно бьет по агросектору
Изменение климата в Украине уже не прогноз на будущее, а реальность, которая влияет на каждую отрасль сельского хозяйства. Часть регионов получает новые возможности, тогда как другие оказываются перед серьезными вызовами.
Об этом рассказал Телеграфу доктор сельскохозяйственных наук и главный научный сотрудник Института растениеводства имени В. Юрьева НААН Сергей Авраменко.
Теплые зимы: больше урожаев и длиннее посевная
По словам ученого, смягчение зим принесло аграриям ряд преимуществ. Из-за высокой температуры воздуха осенью и зимой посевная озимых значительно удлинилась - фермеры теперь могут засевать поля даже в ноябре и иногда в декабре. Одновременно ранняя весна удлиняет период вегетации, что положительно отражается на урожайности.
Однако теплые зимы создают благоприятные условия для вредителей, которые легче перезимовывают и быстрее размножаются весной. Впрочем, как уверяет Авраменко, современные средства защиты позволяют контролировать эту проблему.
Восток и Юг высыхают: риск появления полупустынь
Гораздо более серьезным вызовом является недостаток осадков. По словам ученого, Восток и Юг Украины постепенно приближаются к субтропическому климату с очень сухим летом и малоснежной зимой. Особенно это заметно в Одесской области, где количество осадков за последние годы критически уменьшилось. Если тенденция не изменится, регион за 10-20 лет может превратиться в полупустыню, а сельское хозяйство - стать возможным только благодаря орошению.
Полесье и Запад в выигрыше: новые культуры и урожаи
В противоположность южным областям, Полесье, Север и Запад получают плюсы от климатических изменений. Здесь количество осадков стабилизировалось, условия стали более благоприятными для растениеводства. Это уже повлияло на карту посевов: подсолнечник теперь выращивают в регионах, где раньше и думать об этом было сложно.
Из-за оккупации Херсонщины бахчевые культуры начали массово появляться на Харьковщине и Киевщине, где они теперь успешно растут. Зато на Востоке и Юге сокращается выращивание сои, других бобовых и частично кукурузы - из-за нехватки влаги.
Война: заминированные земли и падение урожайности
Климатические вызовы накладываются на разрушительные последствия полномасштабной войны. Значительные площади плодородных земель заминированы, загрязнены токсичными веществами и тяжелыми металлами, что угрожает и урожайности, и безопасности продукции.
Из-за боевых действий и потери регионов Украина недополучает миллионы тонн зерновых. Так, Харьковская область, которая раньше собирала до 4 млн тонн, сейчас имеет урожай вдвое меньше.
Экспорт падает, внутренние потребности - в безопасности
Несмотря на потери, угрозы голода в Украине нет. Но экономические последствия - серьезные. Потеря части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей существенно ударила по производству пшеницы, кукурузы и подсолнечника - основных экспортных культур.
"Проблема не в том, сможем ли мы себя прокормить. Сможем. Вопрос в том, сколько мы сможем экспортировать и заработать", - заключает Авраменко.
Украинское сельское хозяйство входит в период, когда придется адаптироваться и к изменению климата, и к последствиям войны, ища новые модели рентабельности и устойчивости в условиях непредсказуемости.
Какой будет зима в Украине
Ведущие метеосистемы ECMWF и UKMO сообщали, что Европу накроет мягкая и сухая зима.
Известно, что на большей части континента, включая Украину, количество снегопадов будет ниже нормы. Основные снежные зоны сосредоточатся на севере Европы, тогда как центральные и южные регионы останутся в основном сухими.
Прогноз погоды в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности на 18 ноября. В Карпатах, юго-восточных областях и на Харьковщине ожидаются сильные порывы ветра - 15-25 м/с.
Наталка Диденко говорила, что усиление похолодания в Украине будет уже с 24 ноября.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в течение недели будет переменчивой во всех регионах. Погодные условия будут неустойчивыми, с осадками и перепадами температур.
Рекомендуем прочитать:
- Февральские зимы уже не грозят: почему в Украине изменился климат
- Климат делает еду роскошью: во всем мире резко подорожают продукты питания
- Дефицит воды и угроза голода: насколько критична ситуация для Украины
Об источнике: Телеграф
Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред