Дефицит воды и угроза голода: насколько критична ситуация для Украины

Украина производит в 5-6 раз больше, чем способна потребить за год, поэтому угрозы голода абсолютно нет, отметил аналитик.

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Грозит ли Украине дефицит воды и голод / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Марчук:

Украине нужно провести реформу систем орошения

У Украины нет угрозы голода

Проблема нехватки воды является серьезным вызовом для всего мира, в том числе и для Украины. Чтобы эффективнее использовать пресную воду, Украине необходимо реформировать систему орошения. В то же время, по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука угроза голода Украине не грозит. Об этом он рассказал в комментарии Главреду.

Он отметил, что обновление системы орошения - это ключевой шаг к лучшему доступу к водным ресурсам. Чрезмерное и неконтролируемое потребление воды приводит к значительным потерям, поэтому реформа имеет целью установить четкие рамки использования и обеспечить баланс, чтобы воды хватило всем.

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"А относительно угрозы голода, то в Украине точно этого не будет, давайте не нагнетать. Мы производим в 5-6 раз больше, чем потребляем. Так или иначе Украина всегда будет обеспечена хлебом и до хлеба. Главное, чтобы была возможность работать", - сказал он.

Марчук также напомнил, что в 2024 году в Украине было собрано 22 миллиона тонн пшеницы, тогда как внутреннее годовое потребление составляет лишь 6-7 миллионов тонн. Также в избытке производится кукуруза, масличные культуры и другая сельхозпродукция.

Он добавил, что рекордный урожай зафиксирован в 2021 году - более 100 миллионов тонн зерновых и масличных. После начала полномасштабного вторжения, из-за временной оккупации и минирования полей, средний показатель упал до 80 миллионов тонн.

Несмотря на это, Марчук уверен, что после завершения войны Украина сможет за 5-7 лет постепенно восстановить предыдущие объемы производства, чтобы и обеспечивать себя, и активно экспортировать.

Цены на продукты в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине наблюдается снижение цен на популярные овощи, в частности из-за сочетания сезонного предложения и уменьшенного спроса. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, слабая покупательская активность способствовала дальнейшему удешевлению картофеля. Его цена снизилась с 16-25 до 15-23 гривен за килограмм.

В то же время в марте зафиксировано рекордное подорожание подсолнечного масла - его средняя стоимость достигла 77,5 гривен за бутылку, что на 38% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила Светлана Литвин, руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Цены на хлеб также растут - только за 2024 год стоимость хлебобулочных изделий повысилась более чем на 20%. И, как отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время чата на Главреде, эта тенденция продолжится и в 2025 году.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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