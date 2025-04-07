Ликвидировали 120 оккупантов: ВСУ заманили врага в ловушку на ключевом направлении

Во время операции было применено более 600 артиллерийских снарядов и 200 ударных БпЛА.

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ВСУ провели успешную операцию / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, wikimedia.org

Вкратце:

Силы обороны устроили ловушку россиянам возле Андреевки

В результате удара ВСУ ликвидировано 120 оккупантов, 3 танка, 11 бронированных машин и 1 российский автомобиль

На прошлой неделе украинские защитники в Донецкой области, на направлении Андреевка - Алексеевка, заманили россиян в заранее подготовленную ловушку и нанесли сокрушительное огневое поражение. Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook.

По его словам, в результате прицельного удара по противнику, ВСУ ликвидировали 120 российских оккупантов, 3 танка, 11 боевых бронированных машин и один вражеский автомобиль.

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"Было применено более 600 артиллерийских снарядов и более 200 ударных дронов", - рассказал генерал-лейтенант.

Наев добавил, что после боя ВСУ провели зачистку местности. Военный отметил, что таким образом намерение врага потерпело провал.

"Это результат четкой координации, заблаговременного выявления планов противника, и главное - наличия в нашем распоряжении нужных сил и средств для адекватного ответа. Именно это - определяющий фактор в современной войне. Если сил или средств не достаточно - тогда должно произойти усиление", - подытожил генерал.

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Как писал Главред со ссылкой на военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, войска страны-агрессора России на поле боя намерены сосредоточиться прежде всего на попытке оккупации всей Донецкой области. Самым горячим может стать Лиманское направление, потому что таким образом россияне хотят попытаться остановить украинскую логистику.

В то же время Сазонов отметил, что страна-агрессор Россия мечтает захватить четыре региона Украины - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Но, по словам украинского военного, армия РФ сейчас не имеет сил для масштабного наступления на нескольких участках, как это было в прошлом году.

Напомним, в ОП сообщили, что украинское командование фиксирует подготовку российских войск к активизации боевых действий на нескольких направлениях. По имеющейся информации, в этом году РФ планирует увеличить численность своих войск на 150 тысяч человек, что эквивалентно примерно 15 мотострелковым дивизиям. Однако нужно понимать, что все эти соединения не могут быть введены в бой одновременно. Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время россияне будут пытаться максимально давить на тех направлениях, где это возможно.

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Кто такой Сергей Наев? Сергей Иванович Наев (род. 30 апреля 1970, Могилев-Подольский, Винницкая область) - украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 до 6 мая 2019 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - командующий Операцией объединенных сил. Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины с 27 марта 2020 по 11 февраля 2024 года, пишет Википедия.

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