РФ накапливает ресурсы для штурмов на важном направлении: военный оценил угрозу

Штурмовые действия россияне попытаются проводить малыми группами.

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Какая ситуация на юге / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

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Противник готовится к штурмовым действиям на юге

У россиян пока недостаточно сил и средств для форсирования Днепра

Российские оккупанты на юге готовятся проводить штурмовые действия малыми группами. Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

По его словам, враг действительно готовится к штурмовым действиям и к локальным боям, однако сейчас речь не идет о большом тактическом десанте.

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"Речь идет об определенных каких-то островах или захвате какого-то плацдарма на правом берегу, чтобы с него уже осуществлять огневое воздействие и на проливы Днепровские, и на сам Днепр, на правый берег там", - рассказал спикер.

Он подчеркнул, что на сегодня у противника нет сил и средств, чтобы осуществить десантную операцию и форсировать Днепр.

"Относительно десантной операции, нужно необходимое количество сил и средств для проведения этой десантной операции, в частности, для транспортировки этого десанта. Сейчас такого количества здесь наша разведка не обнаруживает", - заверил Волошин.

В то же время спикер не исключает возможности, что россияне могут попытаться осуществить десантную операцию на юге, хотя в ближайшее время это маловероятно.

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Недавно военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что войска страны-агрессора России на поле боя намерены сосредоточиться прежде всего на попытке оккупации всей Донецкой области. Самым горячим может стать Лиманское направление, потому что таким образом россияне хотят попытаться остановить украинскую логистику.

Военный эксперт Иван Тимочко заявил, что в ближайшие дни могут начаться агрессивные наступления российских оккупантов на востоке Украины.

Кроме того, Главред со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко писал, что страна-агрессор Россия не оставляет попыток захватить как можно больше территорий Украины. Оккупанты уже готовятся к весеннему наступлению.

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