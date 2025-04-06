"Села разрушены, людей нет": военный описал ситуацию под Покровском

Особенно опасный вид вражеских дронов - те, что на оптоволокне, рассказал боец.

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Роман Власенко описал ситуацию под Покровском / коллаж: Главред, фото: ukr.radio, deepstatemap

Что сказал Роман Власенко:

Очень трудно сдерживать врага

Часто приходится выполнять тяжелую работу

Возле Покровска (Донецкая область) населенные пункты полностью разрушены, а людей – нет. Об этом в интервью Украинскому радио рассказал 11-кратный чемпион мира по кикбоксингу, военный 110-й отдельной механизированной бригады Роман Власенко.

"Здесь все села просто разрушены. Здесь, конечно, ад. В Воскресенке мы были - никого нет. Комар - тоже людей нет. Мирное - нет. Там русские идут посадку за посадкой, и оно так быстро все делается. Очень трудно сдерживать врага и сверхусилия ребята прилагают", - описал службу воин. видео дня

Он рассказал, что служит в роте РЭБ, и главная его задача - борьба с вражескими БПЛА. Говорит "защищаем небо над нашими посадками, нашей пехотой".

Особенно опасный вид вражеских дронов - те, что на оптоволокне, рассказал боец.

"Это такие нити, по которым передается сигнал. Они видят этот сигнал через эту нить. Это уже не частота. Сигнал - на частоту наложена информация. И получится, что частоты мы перекрываем, но бывает такой момент, что оно уже на "нитке". Там или быстро надо ехать, или прятаться, или, или, или, или. Вот так и воюем. Ну что делать, хочется это забыть как страшный сон, и жить дальше", - отметил он.

По его словам, часто приходится выполнять тяжелую работу, и из-за возможных обстрелов ее надо успеть закончить очень быстро. В этом помогает хорошая физическая подготовка.

"Бывало, что много надо нести вещей. Чтобы позицию выставить, надо час. И целый кузов вещей приезжает на позиции. Плюс миномет может работать по тебе. Надо быстро из кузова все выбрасывать, в посадку заносить. Это целый процесс. И необходима физподготовка очень сильная. Особенно, когда сворачиваешь позиции, когда, допустим, русские подходят за километр к тебе. Плюс пехота стреляет", - пояснил военный.

Он добавил, что имеет уже три контузии. Говорит, хоть они и легкие, без прямых пуль и осколков, но все равно "достаточно ощутимы".

"Я уже очень хочу, конечно, вернуться домой. Хочу в Черниговскую какую-то бригаду, конечно, перевестись, чтобы быть на своей земле, как говорится, служить возле своих, как говорится, границ", - отметил Власенко.

Инфографика: Главред

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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