Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ готовится к новому наступлению: известно, когда враг начнет усиленные атаки

Мария Николишин
5 апреля 2025, 09:41
2077
Главный удар на фронте враг планирует акцентировать на Донетчине.
РФ готовится к новому наступлению: известно, когда враг начнет усиленные атаки
Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Ключевые тезисы:

  • Россияне готовятся к весеннему наступлению на фронте
  • Они планируют усилить атаки на нескольких направлениях
  • Главный рывок враг может сделать в мае

Страна-агрессор Россия не оставляет попыток захватить как можно больше территорий Украины. Оккупанты уже готовятся к весеннему наступлению. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он рассказал, когда именно оккупанты планируют усилить атаки и отметил, что сейчас на ряде направлений продолжается разведка боем.

видео дня

По его словам, первые усиленные атаки агрессор планирует делать уже в апреле.

"Главный рывок с большей интенсивностью пехотных штурмов на позициях планирует на май", - заявил руководитель ЦПД.

Он также добавил, что удар враг планирует акцентировать на Донетчине.

"А это Лиманское направление, Покровское направление и Кураховское направление. Также отвлекающие удары могут быть на Запорожском направлении, Харьковском направлении и в приграничье Сумщины", - подчеркнул руководитель ЦПД.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитик Forbes Дэвид Акс заявил, что в течение последних недель украинские военные нанесли несколько успешных контрударов в районе Торецка и Андреевки. Командование оккупационной армии страны-агрессора России пыталось сдержать продвижение ВСУ, однако это закончилось сокрушительным поражением для РФ.

Также известно, что противник продолжает попытки переброски личного состава на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения и перемещения войск противника.

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что на юге Украины российские оккупанты накапливают силы для проведения штурмовых действий и захвата новых плацдармов.

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины Андрей Коваленко Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Много погибших и раненых: РФ запустила по Украине почти 100 дронов и ракету

Много погибших и раненых: РФ запустила по Украине почти 100 дронов и ракету

10:43Украина
Шел с площадки: в Кривом Роге умер мальчик, которого пытались реанимировать

Шел с площадки: в Кривом Роге умер мальчик, которого пытались реанимировать

10:37Украина
Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом

10:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Мороз, снег и гололедица: синоптики назвали регионы, на которые налетит шторм

Мороз, снег и гололедица: синоптики назвали регионы, на которые налетит шторм

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

Налетят метели и ударят заморозки: какие области накроет зимняя погода

Налетят метели и ударят заморозки: какие области накроет зимняя погода

"Это уже стыдно": Анастасия Цимбалару поразила своим признанием

"Это уже стыдно": Анастасия Цимбалару поразила своим признанием

В Турции погибла Мисс Европа: убегала от полиции

В Турции погибла Мисс Европа: убегала от полиции

Последние новости

10:43

Много погибших и раненых: РФ запустила по Украине почти 100 дронов и ракету

10:41

Китайский гороскоп на завтра 6 апреля: Драконам - конфликты, Козлам - обиды

10:37

Шел с площадки: в Кривом Роге умер мальчик, которого пытались реанимироватьВидео

10:00

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом

09:41

РФ готовится к новому наступлению: известно, когда враг начнет усиленные атаки

Появятся ли в Украине иностранные войска и как спутают карты России на поле боя: интервью с ШамшуромПоявятся ли в Украине иностранные войска и как спутают карты России на поле боя: интервью с Шамшуром
09:03

Украинцам пришли письма с приказом покинуть США: у Трампа начали оправдываться

08:50

В Саранске прогремели взрывы: дроны разгромили "уникальный" оборонный завод РФВидео

08:10

Что творит Трампа со своей командоймнение

07:44

Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы: The Telegraph озвучил детали

Реклама
07:10

Где 3 различия между детьми: надо иметь "острые глаза", чтобы найти ответ быстро

06:35

Характер человека по знаку зодиака: у каждого есть свой страх и слабые стороны

06:20

Страну атаковала мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 7-балльного шторма

06:15

Украинцам выплатят до полумиллиона гривен: кто может получить деньги

06:10

Тарифная политика Трампа - катастрофа?мнение

05:50

Тест на внимательность: найдите отличающуюся от других сумочку за 5 секунд

05:30

"Вопрос снят": появился мрачный прогноз насчет гарантий безопасности для Украины

05:06

Почему могут не расти зубы мудрости: неочевидное объяснение

04:35

Почему нельзя говорить "в кінці кінців": учитель объяснила распространенную ошибкуВидео

04:02

Гороскоп на завтра 6 апреля: Львам - финансовый сюрприз, Весам - отдых

03:30

Отправка миротворцев в Украину: решится ли Европа на такой шаг

Реклама
01:27

3 знака зодиака, у которых будет сложный 2025 год

00:45

Украина наймет "адвокатов" для подписания соглашение о ресурсах - Зеленский

00:00

В четырех местах - пожары: после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛАФото

04 апреля, пятница
23:40

Инструктор назвал ключевую причину провала на экзамене по вождению

23:39

Не яйца: цены на важный продукт взлетели перед Пасхой

23:06

Эминему родили внука: все подробности

22:52

РФ пытается выторговать у Запада замороженные активы: Зеленский рассказал

22:52

Обстрел армией РФ Кривого Рога: главы МИД Чехии и Литвы шокированы ударом

22:36

В Таиланде скончался российский рэппер, не приходя в сознание

22:22

Лучшее средство без химии: как отпугнуть пауков и жуков в домашних условиях

22:12

Украинцы сдерживают в Курской области 64 тысячи россиян – Зеленский

22:06

"Это просто нелюди": Зеленский сделал эмоциональное заявление на фоне атак РФФото

21:31

Жена Буданова тайно вылетала в США на лечение после отравления – СМИ

21:29

В Польше захотели заполучить одесский порт

20:29

"Просто по улице": Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому РогуФото

20:18

Банкоматы ПриватБанка не возвращают карточки: люди в ярости

19:54

Пугачева и Галкин пришли на спектакль и удивили своим поведением - детали

19:41

В Турции погибла Мисс Европа: убегала от полицииВидео

19:40

Германия тайно финансирует аналог Starlink для Украины – СМИ

19:35

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранены более 50 человек, погибли детиФото

Реклама
19:33

Мороз, снег и гололедица: синоптики назвали регионы, на которые налетит шторм

19:14

Усик - Дюбуа: известно, когда планируют провести бой

19:00

Трамп сделал ставку на хаос и крах цивилизациимнение

18:59

"Мы слышали, как мама звала дочь": удар БПЛА по Харькову забрал жизни всей семьиФотоВидео

18:49

Цена "тает на глазах": в Украине резко дешевеет один из основных овощей

18:22

"Не ест и не спит": жена Джастина Бибера призвала молиться за его здоровье

18:08

"Это уже стыдно": Анастасия Цимбалару поразила своим признанием

17:46

Цена летит в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

17:41

В США уже поняли, что РФ не стремится к миру - Ермак

17:40

Доллар ушел в крутое пике: НБУ обвалил курс до самого низкого уровня за полгода

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять