РФ готовится к новому наступлению: известно, когда враг начнет усиленные атаки

Главный удар на фронте враг планирует акцентировать на Донетчине.

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Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Ключевые тезисы:

Россияне готовятся к весеннему наступлению на фронте

Они планируют усилить атаки на нескольких направлениях

Главный рывок враг может сделать в мае

Страна-агрессор Россия не оставляет попыток захватить как можно больше территорий Украины. Оккупанты уже готовятся к весеннему наступлению. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он рассказал, когда именно оккупанты планируют усилить атаки и отметил, что сейчас на ряде направлений продолжается разведка боем.

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По его словам, первые усиленные атаки агрессор планирует делать уже в апреле.

"Главный рывок с большей интенсивностью пехотных штурмов на позициях планирует на май", - заявил руководитель ЦПД.

Он также добавил, что удар враг планирует акцентировать на Донетчине.

"А это Лиманское направление, Покровское направление и Кураховское направление. Также отвлекающие удары могут быть на Запорожском направлении, Харьковском направлении и в приграничье Сумщины", - подчеркнул руководитель ЦПД.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитик Forbes Дэвид Акс заявил, что в течение последних недель украинские военные нанесли несколько успешных контрударов в районе Торецка и Андреевки. Командование оккупационной армии страны-агрессора России пыталось сдержать продвижение ВСУ, однако это закончилось сокрушительным поражением для РФ.

Также известно, что противник продолжает попытки переброски личного состава на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения и перемещения войск противника.

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что на юге Украины российские оккупанты накапливают силы для проведения штурмовых действий и захвата новых плацдармов.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

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