ВСУ нанесли четыре контрудара: аналитик сообщил о провале РФ возле Покровска

На новые дедлайны, которые Россия ставит для захвата Покровска, можно уже не реагировать.

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На Покровском направлении происходят интенсивные бои / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр, скрин с DeepState

Что сказал Гетман:

ВСУ отвоевали некоторые позиции на Покровском направлении

Оккупанты не имеют весомых продвижений возле Покровска

РФ кладет тысячи солдат для захвата города, но все напрасно

Оккупационные войска страны-агрессора России на Покровском направлении "бьются лбами", потому что не имеют продвижений и успехов на этом участке фронта. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, за практически полгода украинские защитники провели как минимум четыре контрудара и отвоевали ранее утраченные позиции, прежде всего в районе Котлиного и Лысовки.

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"Нельзя сказать, что это было контрнаступление. Это были контрудары: продвижение где-то на 1-1,5 км, не более. Но это элемент активной обороны", - подчеркнул аналитик.

Несмотря на это все еще от 30 до 50% всех боевых столкновений на фронте происходят именно возле Покровска. Поэтому Гетьман называет нелогичными действия оккупационных войск, которым не удается захватить город.

"Они активно продолжают класть сотни и тысячи солдат без какого-либо продвижения. Складывается впечатление, что таким образом они хотят просто заставить держать там украинские войска в достаточном количестве, при этом готовясь к наступательным операциям на других направлениях. Поэтому логики, зачем нужно "биться в лоб" о Покровск, если не получается полгода ничего с этим сделать, с военной точки зрения, нет", - пояснил он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что армия страны-агрессора России пытается вернуться к той интенсивности боевых действий на Покровском направлении, которая там была в январе 2025 года.

Накануне стало известно, что в ближайшие дни могут начаться агрессивные наступления российских оккупантов на востоке Украины. В частности речь идет о Покровском направлении.

Напомним, Главред писал, что аналитики ISW подтвердили успех украинских защитников на Покровском направлении, где, согласно геолокационным кадрам, ВСУ продвинулись на запад от Шевченко.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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