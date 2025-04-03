ВСУ нанесли четыре контрудара: аналитик сообщил о провале РФ возле Покровска

Что сказал Гетман:
- ВСУ отвоевали некоторые позиции на Покровском направлении
- Оккупанты не имеют весомых продвижений возле Покровска
- РФ кладет тысячи солдат для захвата города, но все напрасно
Оккупационные войска страны-агрессора России на Покровском направлении "бьются лбами", потому что не имеют продвижений и успехов на этом участке фронта. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военный аналитик Алексей Гетьман.
По его словам, за практически полгода украинские защитники провели как минимум четыре контрудара и отвоевали ранее утраченные позиции, прежде всего в районе Котлиного и Лысовки.
"Нельзя сказать, что это было контрнаступление. Это были контрудары: продвижение где-то на 1-1,5 км, не более. Но это элемент активной обороны", - подчеркнул аналитик.
Несмотря на это все еще от 30 до 50% всех боевых столкновений на фронте происходят именно возле Покровска. Поэтому Гетьман называет нелогичными действия оккупационных войск, которым не удается захватить город.
"Они активно продолжают класть сотни и тысячи солдат без какого-либо продвижения. Складывается впечатление, что таким образом они хотят просто заставить держать там украинские войска в достаточном количестве, при этом готовясь к наступательным операциям на других направлениях. Поэтому логики, зачем нужно "биться в лоб" о Покровск, если не получается полгода ничего с этим сделать, с военной точки зрения, нет", - пояснил он.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Ранее сообщалось, что армия страны-агрессора России пытается вернуться к той интенсивности боевых действий на Покровском направлении, которая там была в январе 2025 года.
Накануне стало известно, что в ближайшие дни могут начаться агрессивные наступления российских оккупантов на востоке Украины. В частности речь идет о Покровском направлении.
Напомним, Главред писал, что аналитики ISW подтвердили успех украинских защитников на Покровском направлении, где, согласно геолокационным кадрам, ВСУ продвинулись на запад от Шевченко.
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Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
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