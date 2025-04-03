В Киеве прогремело несколько взрывов, есть погибшие и раненые

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы.

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В Киеве прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: t.me/gunpKyiv

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В Деснянском районе произошел взрыв, в результате есть погибшие

В Днепровском районе в результате взрыва мужчина получил ранения

В Деснянском районе Киева в четверг, 3 апреля, произошел взрыв, в результате есть погибшие.

"В результате взрыва погибли два человека", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

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Отмечается, что на место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы.

Как сообщается в социальных сетях, взрыв произошел на территории рынка "Юность".

/ t.me/gunpKyiv

Кроме того, в Днепровском районе в результате взрыва неустановленного предмета мужчина получил ранения, сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Мужчина поднял неустановленный предмет, обмотанный проволокой, возле гаражей. Пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Отмечается, что пожара на месте происшествия нет.

/ t.me/gunpKyiv

В КГГА напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя подходить к ним и прикасаться. В случае обнаружения такого предмета следует позвонить по номеру 101, обозначить место находки, отойти от подозрительного предмета и дождаться приезда специалистов. Ни в коем случае нельзя прикасаться самому или позволять это делать другим, перемещать подозрительные предметы или пробовать их разобрать.

Напомним, ранее в центре Ивано-Франковска прогремели взрывы. В Ивано-Франковске вблизи железнодорожного вокзала раздался взрыв - есть пострадавшие.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на Рейтарской произошел взрыв гранаты. В одном из кафе на улице Рейтарская произошел взрыв гранаты.

Как сообщал ранее Главред, в Луцке бросили гранату в толпу людей: в результате взрыва есть пострадавшие. В результате взрыва известно о 5 пострадавших.

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