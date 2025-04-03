В Киеве прогремело несколько взрывов, есть погибшие и раненые

Важно:
- В Деснянском районе произошел взрыв, в результате есть погибшие
- В Днепровском районе в результате взрыва мужчина получил ранения
В Деснянском районе Киева в четверг, 3 апреля, произошел взрыв, в результате есть погибшие.
"В результате взрыва погибли два человека", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.
Отмечается, что на место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы.
Как сообщается в социальных сетях, взрыв произошел на территории рынка "Юность".
Кроме того, в Днепровском районе в результате взрыва неустановленного предмета мужчина получил ранения, сообщает Киевская городская государственная администрация.
"Мужчина поднял неустановленный предмет, обмотанный проволокой, возле гаражей. Пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении в телеграм-канале.
Отмечается, что пожара на месте происшествия нет.
В КГГА напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя подходить к ним и прикасаться. В случае обнаружения такого предмета следует позвонить по номеру 101, обозначить место находки, отойти от подозрительного предмета и дождаться приезда специалистов. Ни в коем случае нельзя прикасаться самому или позволять это делать другим, перемещать подозрительные предметы или пробовать их разобрать.
Напомним, ранее в центре Ивано-Франковска прогремели взрывы. В Ивано-Франковске вблизи железнодорожного вокзала раздался взрыв - есть пострадавшие.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве на Рейтарской произошел взрыв гранаты. В одном из кафе на улице Рейтарская произошел взрыв гранаты.
Как сообщал ранее Главред, в Луцке бросили гранату в толпу людей: в результате взрыва есть пострадавшие. В результате взрыва известно о 5 пострадавших.
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Что такое Национальная полиция Украины?
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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