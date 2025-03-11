В центре Ивано-Франковска прогремели взрывы: что известно о пострадавших

В Ивано-Франковске вблизи железнодорожного вокзала раздался взрыв - есть пострадавшие.

https://glavred.info/ukraine/v-ivano-frankovske-progremel-vzryv-smi-pishut-o-zhertve-i-postradavshih-10646375.html Ссылка скопирована

В Ивано-Франковске произошел взрыв / firtka.if.ua

Главное:

Взрывы произошли невдалеке от железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске

Пострадали три человека в результате взрывов

Взрыв прогремел в Ивано-Франковске во вторник, 11 марта. В результате есть пострадавшие.

Как передает Суспильне, взрыв произошел невдалеке от местного железнодорожного вокзала.

видео дня

В сообщении подчеркивается, что на месте происшествия уже работают правоохранители и спасатели.

"В Ивано-Франковске вблизи железнодорожного вокзала раздался взрыв. На месте работают полицейские и спасатели", - говорится в сообщении.

Как уточнила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, в Ивано-Франковске раздались взрывы.

"На месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно есть пострадавшие. В результате одного из взрывов произошло возгорание кровли многоэтажки, которую ликвидируют пожарные", - сообщила она.

Как пишут местные издания, произошел взрыв у вокзала в Ивано-Франковске, в результате есть погибший и пострадавшие.

"По предварительной информации, взорвалась граната в одной из квартир. Есть погибший и раненый. На месте происшествия работают спасатели", - уточняется в сообщении.

В свою очередь в Нацполиции уточнили, что в результате взрыва в Ивано-Франковске травмированы трое людей.

Как сообщили в полиции области, около 18:30 на линию "102" поступило сообщение о взрывах на улице Привокзальная. Предварительно травмированы. На место была направлена ​​следственно-оперативная группа.

/ Скриншот

Известно, что произошло два взрыва вблизи многоквартирных домов на улице Привокзальная. Пострадали три человека. На месте работают полицейские, взрывотехники и все соответствующие службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на Рейтарской произошел взрыв гранаты. В одном из кафе на улице Рейтарская произошел взрыв гранаты.

Как сообщал ранее Главред, в Луцке бросили гранату в толпу людей: в результате взрыва есть пострадавшие. В результате взрыва известно о 5 пострадавших.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред