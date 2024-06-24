На данный момент "видна лишь небольшая часть насилия, которое бушевало в Дагестане в воскресенье, и это уже ужасно", пишет CNN.

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Теракты в стране-агрессоре России / коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, скриншот с видео

Недавние теракты в стране-агрессоре России подтверждают ошибочную политику правителя РФ Владимира Путина. Об этом говорится в материале CNN.

Издание отмечает, что на данный момент "видна лишь небольшая часть насилия, которое бушевало в Дагестане в воскресенье, и это уже ужасно".

"Москва десятилетиями пыталась сдержать неистовый исламистский экстремизм, который разожгли годы ее жестокого подавления и бедности на Северном Кавказе. Иногда это происходит с помощью грубой силы, иногда через выборочное обнародование информации. Но ни одна из этих попыток не преодолела проблему", - пишет издание. видео дня

Авторы утверждают, что это нападение - почти через три месяца после того, как вооруженные люди ворвались в московский "Крокус Сити Холл", убив 133 человека - усиливает неприятный факт, что "исламистская угроза России метастазировала, как и во всем мире, и следующее, молодое поколение сохраняет ту же ненависть к прошлому и настоящему Кремля".

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Теракты в РФ - последние новости

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Дагестане на улицах городов вспыхнули боевые действия, в результате чего есть погибшие и раненые. Центральная часть Дербента обесточена, в городе продолжались бои между силовиками и вооруженными нападающими, которые атаковали синагогу и православную церковь.

Ранее под Москвой произошел кровавый теракт. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. В результате этого погибли 139 человек, еще более сотни человек пострадали.

После этого ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины. О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.

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