УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Бойня в Дагестане: в нескольких городах вспыхнули бои, много погибших и раненых

Алексей Тесля
23 июня 2024, 23:32
169
В некоторые города Дагестана ввели военную технику, начались масштабные боевые действия.
Дагестан
В Дагестане вспыхнули уличные бои / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В российском Дагестане вспыхнули боевые действия прямо на улицах городов в воскресенье, 23 июня. В результате есть убитые и раненые. Центральная часть Дербента обесточена, в городе идут бои между силовиками и вооруженными людьми, которые устроили нападения.

По данным росСМИ, нападавшие атаковали синагогу и православную церковь. В результате этого был убит православный священник.

После этого в город ввели военную технику, начались масштабные боевые действия. Силовики штурмовали жилой дом, в котором забаррикадировались двое боевиков.

видео дня

Также нападение произошло в столице Дагестана – Махачкале. Сообщалось, что между силовиками и вооруженными людьми продолжались бои возле одной из церквей.

Позже росСМИ писали о том, что в результате нападения на Дербет и Махачкалу погибли десяти человек, из них восемь — правоохранители, еще 34 человек пострадали.

Смотрите видео - в Дагестане бои на улицах городов:

Screenshot
/ Скриншот

Что известно об участниках нападения

Уточняется, что среди убитых в Дагестане были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, еще один — его племянник.

Омаров был задержан, и подал заявление об отставке. Всего у него восемь сыновей.

В его доме проходят обыски, Омарова допрашивали сотрудники ФСБ.

Кроме того, в селе Сергокала произошла стрельба. По предварительным данным, неизвестные обстреляли машину с полицейскими, один ранен. Уточняется, что в автомобиле были полицейские, которые приехали за Омаровым.

Смотрите видео - бойня в Дагестане:

Screenshot
/ Скриншот

Теракты в России - новости по теме

Напомним, ранее произошел кровавый теракт под Москвой. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. По предварительным данным РФ, в результате этого погибли 139 человек, еще более сотни человек пострадали.

После этого ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины. О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.

В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в РФ.

Теракт в Крокус Сити Холл

23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести.

Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Дагестан
Реклама

Главное за день

Под Евпаторией гремят мощные взрывы: в Сети назвали цель "прилетов"

Под Евпаторией гремят мощные взрывы: в Сети назвали цель "прилетов"

00:11 Украина
"Легче не станет": Буданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

"Легче не станет": Буданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

22:16 Украина
Мир на базе формулы Украины: Зеленский раскрыл новые планы Киева

Мир на базе формулы Украины: Зеленский раскрыл новые планы Киева

22:13 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Поздравления с Троицей - красивые картинки и душевные слова 8666

Поздравления с Троицей - красивые картинки и душевные слова

В Крыму - взрывы, российская ПВО «шарахнула» по пляжу с людьми 5390

В Крыму - взрывы, российская ПВО "шарахнула" по пляжу с людьми

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 июня: Девам - рутина, Рыбам - прибыль 4225

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 июня: Девам - рутина, Рыбам - прибыль

Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода 2265

Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода

Последние новости

00:11

Под Евпаторией гремят мощные взрывы: в Сети назвали цель "прилетов"

23 июня, воскресенье
23:32

Бойня в Дагестане: в нескольких городах вспыхнули бои, много погибших и раненыхВидео

22:16

"Легче не станет": Буданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

22:13

Мир на базе формулы Украины: Зеленский раскрыл новые планы Киева

21:27

"Надо уничтожать": Зеленский назвал цели ударов по объектам на территории РФ

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
20:57

США и Украина вместе добьются победы: Буданов сделал заявление о Трампе

20:27

"Нет другого варианта": Буданов прокомментировал удары по целям РФ в Крыму

20:23

Церковный праздник 24 июня: что нельзя делать на Рождество святого Иоанна Крестителя

20:04

Войска РФ продвинулись на Донетчине, оккупирован населенный пункт – DeepState

Реклама
19:39

Будет уже не так жарко, как раньше: в каких областях будут грозы и дожди

19:21

"Остановить российских террористов": заявление Зеленского после удара по Харькову

18:34

Удар на 300 км, но уступает F-35: эксперт назвал опасный истребитель РФВидео

18:16

Украинцам назвали сроки без электроэнергии: графики отключений на 24 июня

18:15

Взрывы в Крыму: "Панцирь" атаковал пляж с людьми, ATACMS "накрыли" базу ЧФ

17:13

Сожгли колонны россиян: удары HIMARS сорвали штурм 90-тысячного "кулака" РФ – AP

17:11

Может быть больно: Настя Каменских рассказала, изменяли ли ей в отношениях

17:09

У Волчанска замечен "Солнцепек", у эксперта это вызвало вопросы

16:45

"План РФ по оккупации Донецкой области": генерал раскрыл, когда ВСУ начнут наступление

16:16

Настя Приходько похудела за две недели: как звезде это удалось

16:14

Украинские морские дроны могли сбить вертолет РФ: эксперт раскрыл детали

Реклама
15:41

Взлеты и падения героев асфальта: рецензия на фильм "Байкеры"

15:28

Россия днем снова атаковала Харьков авиацией

15:20

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: Тельцам - сюрприз, Ракам - удовольствие

15:12

Военная помощь Украине без ограничений: в Южной Корее назвали России условие

14:42

Предателя Джигана публично опозорили в его любимой Россиюшке

14:33

Бывший Тринчер переезжает за границу во время войны: раскрыл, какую страну выбрал

13:58

Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода

13:46

В Крыму - взрывы, российская ПВО "шарахнула" по пляжу с людьмиВидео

13:17

О типичном гопнике Николае Тищенкомнение

12:59

Россияне пытаются забаррикадировать Керченский пролив: Плетенчук раскрыл причину

12:37

Выбран самый уродливый пес в мире: он "помогал" собакам в Украине, фотоФото

12:30

Закон о военной полиции: основные нормы и риски

12:15

Остались жена и 9-летний сын: ракета РФ убила энергетика "Укрэнерго"

12:02

Армия РФ продолжает наступление на Часов Яр: оккупанты продвинулись вперед

11:46

Не понравилась прическа: в Киеве 17-летний парень избил ветерана, выгуливавшего собаку

11:16

"Птиця" и "птах" - есть ли разница между словами: не все знают правильный ответВидео

10:58

Россия разозлила Запад: какие угрозы после подписания соглашения Путина с КНДР

10:49

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: Ракам - гармония, Рыбам - благословение

10:05

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 июня: Девам - рутина, Рыбам - прибыль

09:59

РФ наращивает темпы летнего наступления: в ISW предупредили о новых направлениях атак

Реклама
09:57

ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области

09:31

Поздравления с Троицей - красивые картинки и душевные слова

09:30

Обратный транзит к рабству в Россиимнение

09:28

Гороскоп на завтра 24 июня: Львам - негативное влияние, Тельцам - исполнение желаний

09:09

Какие объекты США разрешили Украине поражать из своего оружия в России: в ISW объяснили

08:50

РФ ночью атаковала Украину ракетами: повреждены 6 многоэтажек и другие объектыФото

08:00

Угроза нового фронта в Харьковской области: почему войска РФ могут пойти на Боровую

07:46

Украинские военные уничтожили в РФ склад "Шахедов" и не только: появились снимки последствий

06:08

С чем связаны неадекватные заявления Путина?мнение

05:59

Что нельзя делать в день после Троицы: приметы 24 июня

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять