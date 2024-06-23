Бойня в Дагестане: в нескольких городах вспыхнули бои, много погибших и раненых

В российском Дагестане вспыхнули боевые действия прямо на улицах городов в воскресенье, 23 июня. В результате есть убитые и раненые. Центральная часть Дербента обесточена, в городе идут бои между силовиками и вооруженными людьми, которые устроили нападения.
По данным росСМИ, нападавшие атаковали синагогу и православную церковь. В результате этого был убит православный священник.
После этого в город ввели военную технику, начались масштабные боевые действия. Силовики штурмовали жилой дом, в котором забаррикадировались двое боевиков.
Также нападение произошло в столице Дагестана – Махачкале. Сообщалось, что между силовиками и вооруженными людьми продолжались бои возле одной из церквей.
Позже росСМИ писали о том, что в результате нападения на Дербет и Махачкалу погибли десяти человек, из них восемь — правоохранители, еще 34 человек пострадали.
Смотрите видео - в Дагестане бои на улицах городов:
Что известно об участниках нападения
Уточняется, что среди убитых в Дагестане были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, еще один — его племянник.
Омаров был задержан, и подал заявление об отставке. Всего у него восемь сыновей.
В его доме проходят обыски, Омарова допрашивали сотрудники ФСБ.
Кроме того, в селе Сергокала произошла стрельба. По предварительным данным, неизвестные обстреляли машину с полицейскими, один ранен. Уточняется, что в автомобиле были полицейские, которые приехали за Омаровым.
Смотрите видео - бойня в Дагестане:
Теракты в России - новости по теме
Напомним, ранее произошел кровавый теракт под Москвой. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. По предварительным данным РФ, в результате этого погибли 139 человек, еще более сотни человек пострадали.
После этого ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины. О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.
В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в РФ.
Теракт в Крокус Сити Холл
23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести.
Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.
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