Бойня в Дагестане: в нескольких городах вспыхнули бои, много погибших и раненых

В некоторые города Дагестана ввели военную технику, начались масштабные боевые действия.

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В Дагестане вспыхнули уличные бои / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В российском Дагестане вспыхнули боевые действия прямо на улицах городов в воскресенье, 23 июня. В результате есть убитые и раненые. Центральная часть Дербента обесточена, в городе идут бои между силовиками и вооруженными людьми, которые устроили нападения.

По данным росСМИ, нападавшие атаковали синагогу и православную церковь. В результате этого был убит православный священник.

После этого в город ввели военную технику, начались масштабные боевые действия. Силовики штурмовали жилой дом, в котором забаррикадировались двое боевиков.

видео дня

Также нападение произошло в столице Дагестана – Махачкале. Сообщалось, что между силовиками и вооруженными людьми продолжались бои возле одной из церквей.

Позже росСМИ писали о том, что в результате нападения на Дербет и Махачкалу погибли десяти человек, из них восемь — правоохранители, еще 34 человек пострадали.

Смотрите видео - в Дагестане бои на улицах городов:

/ Скриншот

Что известно об участниках нападения

Уточняется, что среди убитых в Дагестане были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, еще один — его племянник.

Омаров был задержан, и подал заявление об отставке. Всего у него восемь сыновей.

В его доме проходят обыски, Омарова допрашивали сотрудники ФСБ.

Кроме того, в селе Сергокала произошла стрельба. По предварительным данным, неизвестные обстреляли машину с полицейскими, один ранен. Уточняется, что в автомобиле были полицейские, которые приехали за Омаровым.

Смотрите видео - бойня в Дагестане:

/ Скриншот

Теракты в России - новости по теме

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После этого ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины. О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.

В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в РФ.

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