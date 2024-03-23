ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины

О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.

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Появились новые детали теракта в Крокусе / коллаж: Главред, скриншот: видео

В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в РФ.

Обвинения Украины, которые звучат от российских властей, уже подтверждают эту версию, передает ЦПД.

"О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей. Аналогичные предупреждения также делали посольства Великобритании, Германии и еще нескольких стран Запада. В Главном управлении разведки Украины уже заявили, что теракт в красногорске - сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество", - заявили в ЦПД. видео дня

Стоит добавить, что ранее также были теракты с большим количеством погибших гражданских, как то взрыв дома на Каширском шоссе в Москве в 1999-м и захват заложников на мюзикле "Норд-Ост" в 2002-м. Таким образом Кремль использовал это для оправдания второй чеченской войны и агрессии против чеченского народа.

ФСБ задержала подозреваемых в теракте и выдала заявление о причастности Украины

Российское пропагандистское издание ТАСС сообщило со ссылкой на ФСБ, что в России якобы задержали 11 подозреваемых, в том числе 4 террористов.

"Террористы, участвовавшие в теракте в "Крокус сити холле", пытались убежать в сторону российско-украинской границы, сообщает ЦОС ФСБ. Террористы планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне", - написали пропагандисты и отметили, что этот теракт был тщательно спланирован.

Напомним, что добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой. В Легионе "Свобода России" уверены, что теракт в Подмосковье совершил режим Путина. Российские добровольцы говорят, что теракт и его медийное освещение готовились.

В результате теракта под Москвой погибли по меньшей мере 40 человек, еще более 100 - ранены. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. Видео со стрельбой уже разлетелись в Сети.

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