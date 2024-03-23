УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины

Юлия Закрепа
23 марта 2024, 11:59
О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.
ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины
Появились новые детали теракта в Крокусе / коллаж: Главред, скриншот: видео

В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в РФ.

Обвинения Украины, которые звучат от российских властей, уже подтверждают эту версию, передает ЦПД.

"О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей. Аналогичные предупреждения также делали посольства Великобритании, Германии и еще нескольких стран Запада. В Главном управлении разведки Украины уже заявили, что теракт в красногорске - сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество", - заявили в ЦПД.

видео дня

Стоит добавить, что ранее также были теракты с большим количеством погибших гражданских, как то взрыв дома на Каширском шоссе в Москве в 1999-м и захват заложников на мюзикле "Норд-Ост" в 2002-м. Таким образом Кремль использовал это для оправдания второй чеченской войны и агрессии против чеченского народа.

ФСБ задержала подозреваемых в теракте и выдала заявление о причастности Украины

Российское пропагандистское издание ТАСС сообщило со ссылкой на ФСБ, что в России якобы задержали 11 подозреваемых, в том числе 4 террористов.

"Террористы, участвовавшие в теракте в "Крокус сити холле", пытались убежать в сторону российско-украинской границы, сообщает ЦОС ФСБ. Террористы планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне", - написали пропагандисты и отметили, что этот теракт был тщательно спланирован.

Напомним, что добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой. В Легионе "Свобода России" уверены, что теракт в Подмосковье совершил режим Путина. Российские добровольцы говорят, что теракт и его медийное освещение готовились.

В результате теракта под Москвой погибли по меньшей мере 40 человек, еще более 100 - ранены. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. Видео со стрельбой уже разлетелись в Сети.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России теракт новости Москвы
Реклама

Главное за день

Запрет США на удары по российским НПЗ: почему версии не совпадают

Запрет США на удары по российским НПЗ: почему версии не совпадают

12:00 Эксклюзивы
"Делаем все возможное": Зеленский рассказал, удалось ли уже устранить последствия атаки РФ

"Делаем все возможное": Зеленский рассказал, удалось ли уже устранить последствия атаки РФ

11:48 Украина
Месть за Чечню, Сирию и Афганистан: в США назвали причину бойни в РФ – NYT

Месть за Чечню, Сирию и Афганистан: в США назвали причину бойни в РФ – NYT

11:47 Мир
Все главные новости

Популярное

Анжелика Варум опозорилась на сцене: зрители освистали артистку 8503

Анжелика Варум опозорилась на сцене: зрители освистали артистку

Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на фронт еще три внедорожника 4187

Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на фронт еще три внедорожника

Сколько нужно варить пельмени: неожиданный ответ просто сразит наповал 4167

Сколько нужно варить пельмени: неожиданный ответ просто сразит наповал

РФ собрала 100-тысячный кулак : Жданов назвал, какие города под угрозой 3703

РФ собрала 100-тысячный "кулак": Жданов назвал, какие города под угрозой

Последние новости

12:48

У Кейт Миддлтон рак: принц Гарри и Меган Маркл решили поддержать принцессу

12:46

Только самые внимательные найдут клубнику за 6 секунд: чрезвычайно сложная загадка

12:27

Церковный праздник 24 марта: что запрещено делать в первую неделю Великого поста

12:00

Запрет США на удары по российским НПЗ: почему версии не совпадаютЭксклюзив

11:59

ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на ПасхуКогда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху
11:48

"Делаем все возможное": Зеленский рассказал, удалось ли уже устранить последствия атаки РФ

11:47

Месть за Чечню, Сирию и Афганистан: в США назвали причину бойни в РФ – NYT

11:31

Цветение будет пышным, а листва - сочной: как применять яичную воду в саду и огороде

11:28

Кэмерон Диаз во второй раз стала мамой и рассекретила необычное имя малыша

Реклама
11:08

Чем сейчас опасна ротация на фронте: в ISW оценили решение Сырского

11:01

Ударит +20 градусов: какой будет погода в последнюю неделю марта

09:56

Россияне не прекращают штурм, давят на плацдарм ВСУ в районе Крынок

09:32

Ретроградный Меркурий 1-25 апреля: Овнам - похудение, Девам - деньги, Рыбам - ожиданиеВидео

09:30

Гороскоп на завтра 24 марта: Ракам - прибыль, Козерогам - исполнение желаний

09:24

"Путин использует каждую минуту для ударов по Украине": в Белом доме сделали важное заявление

09:10

"Это ужас": комик Сергей Светлаков был на концерте группы "Пикник" в Крокусе

08:57

Наступление оккупантов на Харьков: аналитики ISW назвали сценарий и угрозы

08:35

РФ ночью атаковала Украину 4 ракетами и 34 дронами: сбить удалось не все

08:10

Кремль готовит эскалацию войны и новую мобилизациюмнение

07:57

Взрыв, а потом пожар: в РФ горит НПЗ в Самарской области - росСМИВидео

Реклама
07:51

"РФ может продолжить удары по энергосистеме Украины": в ISW назвали цель оккупантов

06:47

Вариант концерта в подмосковье идеален для Кремлямнение

05:10

"Теперь нужно ждать атак каждый день": Жданов сделал тревожный прогноз о ракетных ударах

04:34

Как покрасить яйца на Пасху во все цвета радуги: народные методы

03:30

РФ собрала 100-тысячный "кулак": Жданов назвал, какие города под угрозой

03:00

Давай извинения: Волочкова накинулась на Лазарева

02:32

Как уберечься от клеща: какой запах отпугнет их навсегда

02:05

Жених - прочь: Меган Фокс попросила друзей знакомить ее с другими мужчинами

01:29

Тест по картинке: есть ли у вас шестое чувство

22 марта, пятница
23:59

"Вопрос ДнепроГЭС россияне решили": полковник назвал цель удара РФ по дамбе

23:47

Как часто надо мыть голову, чтобы не выпадали волосы: трихолог удивила ответом

23:30

"Смерть за смерть": Медведев нагло угрожает украинцам "безжалостным уничтожением"

23:06

"Может иметь последствия": адмирал дал громкое заявление о войсках НАТО в Украине

22:42

Кровавое побоище в "Крокусе" устроено Путиным, но зачем?мнение

22:17

"Теракт готовился": добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой

22:17

У Кейт Миддлтон рак: как трагическую новость она сообщила детямВидео

22:08

Теракт организовали российские спецслужбы: ГУР назвало жестокие цели Кремля

22:03

Чем грозит стресс во время беременности: какие могут быть опасности

22:02

Невзоров. В любой непонятной ситуации Путин устраивает терактВидеоблоги

21:49

"США, Британия, Украина": пропаганда РФ нашла "виновных" в теракте без расследования

Реклама
21:35

Жизель Бюндхен рассказала, как поборола панические атаки с помощью еды

20:59

Теракт в Москве: что пишут пропагандистские помойкимнение

20:59

Ротация - приоритет: Сырский сделал важное заявление о масштабных изменениях в ВСУ

20:37

Сколько нужно варить пельмени: неожиданный ответ просто сразит наповалВидео

20:12

У Кейт Миддлтон обнаружили ракВидео

20:02

Стрельба, взрывы и куча погибших: все, что известно о кровавом теракте под МосквойВидео

19:54

Цены на топливо и алкоголь резко взлетят: Кабмин предлагает повысить акцизы

19:54

"РФ открыла сезон ракетных атак": Жданов сказал, чего добивается Путин новыми ударами

19:40

Почти 20-градусная жара: Украину накрывает весеннее потепление

19:16

Будут серьезные финансовые проблемы: что нельзя делать 23 марта - приметы дня

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять