Дроны на Москву и еще восемь областей: в РФ мощные прилеты после ночной атаки

Под удар попал Нижегородский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в РФ.

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Пожар на нефтебазе компании Лукойл в Нижегородской области / Скриншот

Дроны атаковали сразу восемь российских регионов в ночь на вторник, 12 марта. Взрывы прогремели в Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Нижегородской, Брянской, Орловской и Московской областях.

В результате взрывов возник пожар на нефтебазе компании Лукойл в Нижегородской области — одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Удар по предприятию подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отмечается, что на нефтеперерабатывающем предприятии в городе Кстово пожар "на одной из установок по переработке нефти". Компания Лукойл сообщала, что работа завода приостановлена в связи с "инцидентом".

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Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области, возникшей после атаки беспилотников, позднее был "локализован", сообщили местные власти.

Вместе с тем в Орловской области в результате попадания беспилотника в нефтехранилище в Орле вспыхнул один из резервуаров. Ночью дрон упал на объект топливно-энергетического комплекса, сообщили власти. По предварительным данным, никто не пострадал, но из двух соседних домов эвакуировали 17 человек

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что летевший на Москву БПЛА сбили в области. Сообщается, что в Раменском городском округе Московской области был сбит БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы. "На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным минобороны РФ, атака дронов была по шести регионах РФ и Подмосковью. Утверждается, что в ночь на 12 марта ПВО Россия якобы перехватила 25 дронов над семью регионами.

Причем в Подмосковье были замечены два беспилотника, над Курской областью 11 дронов, а в Белгородской области семь БПЛА.

Смотрите видео - "бавовна" в РФ

/ Скриншот

Добавим, что утром 12 марта в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода Грабцево и Стригино ограничивали вылет и прилет самолетов. Меры были приняты после атаки беспилотников для обеспечения безопасности гражданских судов.

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

"Бавовна" в РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белгороде взрывы ракет ПВО РФ: обломки ударили по жилым домам, есть раненые. Очевидцы выкладывали в Сети кадры с записью мощных взрывов, которые гремели в Белгороде.

Как ранее сообщалось, Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде. Неэффективная работа ПВО РФ привела к жертвам и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России. По его словам, именно с этого аэродрома вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города.

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