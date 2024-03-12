УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Дроны на Москву и еще восемь областей: в РФ мощные прилеты после ночной атаки

Алексей Тесля
12 марта 2024, 09:51
Под удар попал Нижегородский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в РФ.
Screenshot
Пожар на нефтебазе компании Лукойл в Нижегородской области / Скриншот

Дроны атаковали сразу восемь российских регионов в ночь на вторник, 12 марта. Взрывы прогремели в Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Нижегородской, Брянской, Орловской и Московской областях.

В результате взрывов возник пожар на нефтебазе компании Лукойл в Нижегородской области — одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Удар по предприятию подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отмечается, что на нефтеперерабатывающем предприятии в городе Кстово пожар "на одной из установок по переработке нефти". Компания Лукойл сообщала, что работа завода приостановлена в связи с "инцидентом".

видео дня

Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области, возникшей после атаки беспилотников, позднее был "локализован", сообщили местные власти.

Вместе с тем в Орловской области в результате попадания беспилотника в нефтехранилище в Орле вспыхнул один из резервуаров. Ночью дрон упал на объект топливно-энергетического комплекса, сообщили власти. По предварительным данным, никто не пострадал, но из двух соседних домов эвакуировали 17 человек

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что летевший на Москву БПЛА сбили в области. Сообщается, что в Раменском городском округе Московской области был сбит БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы. "На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным минобороны РФ, атака дронов была по шести регионах РФ и Подмосковью. Утверждается, что в ночь на 12 марта ПВО Россия якобы перехватила 25 дронов над семью регионами.

Причем в Подмосковье были замечены два беспилотника, над Курской областью 11 дронов, а в Белгородской области семь БПЛА.

Смотрите видео - "бавовна" в РФ

Screenshot
/ Скриншот

Добавим, что утром 12 марта в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода Грабцево и Стригино ограничивали вылет и прилет самолетов. Меры были приняты после атаки беспилотников для обеспечения безопасности гражданских судов.

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

"Бавовна" в РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белгороде взрывы ракет ПВО РФ: обломки ударили по жилым домам, есть раненые. Очевидцы выкладывали в Сети кадры с записью мощных взрывов, которые гремели в Белгороде.

Как ранее сообщалось, Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде. Неэффективная работа ПВО РФ привела к жертвам и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России. По его словам, именно с этого аэродрома вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
беспилотники война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

Детали удара по командному пункту РФ: на юге подбит танкер "Механик Погодин"

Детали удара по командному пункту РФ: на юге подбит танкер "Механик Погодин"

10:51 Украина
Зашли на территорию России с нескольких направлений: в ВСУ оценили ход боев в РФ

Зашли на территорию России с нескольких направлений: в ВСУ оценили ход боев в РФ

10:36 Украина
Дроны на Москву и еще восемь областей: в РФ мощные прилеты после ночной атаки

Дроны на Москву и еще восемь областей: в РФ мощные прилеты после ночной атаки

09:51 Мир
Все главные новости

Популярное

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генерал 6594

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генерал

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции 4897

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев 3742

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев

Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ: появились детали 2716

Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ: появились детали

Последние новости

11:03

В Disney объяснили, почему вырезали из видео "Оскара" победу "20 дней в Мариуполе"

11:02

Почему нельзя держать растения на подоконнике: эксперты назвали типичные ошибки

10:51

Лишь люди со "зрением ястреба" найдут бурундука за 10 секунд: загадка на внимательность

10:51

Детали удара по командному пункту РФ: на юге подбит танкер "Механик Погодин"

10:44

Китайский гороскоп на 13 марта: Собаке - обида близких, Петуху - успех на работе

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:36

Зашли на территорию России с нескольких направлений: в ВСУ оценили ход боев в РФ

10:20

Подставили обложку: новое фото Кейт Миддлтон уличили в фотошопе

10:14

Надя Дорофеева показала нежные обьятия с сыном Кацурина

10:09

РФ потеряла в Украине 300 тысяч военных, но время играет на руку Путину - разведка США

Реклама
09:51

Дроны на Москву и еще восемь областей: в РФ мощные прилеты после ночной атакиВидео

09:38

Нужны срочные радикальные меры: мы стали аутсайдерами в войне технологиймнение

09:35

Прорыв российскими добровольцами границы РФ: в ГУР раскрыли детали

09:11

Оккупанты сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в КупянскеФото

09:02

ВСУ смогли продвинуться на одном из направлений фронта - карта ISW

09:00

Россияне бьют КАБами, потому что у них есть окно возможностей в несколько месяцев до появления F-16 - КузанЭксклюзив

08:39

Гороскоп на завтра 13 марта 2024: Овнов ждут перемены, Львов подведет желудок

08:30

"Это неоправданно": Шольц заявил, что не согласится передать Taurus Украине

08:22

"Захватили село": РДК и Свобода России начали операцию в нескольких областях РФВидео

07:06

В шести регионах РФ прогремели взрывы, вспыхнули пожары: что известноВидео

06:29

Трамп кое-что не договаривает относительно Путинамнение

Реклама
05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти домик

05:15

Мог быть кто-то "важный": СМИ раскрыли детали удара ВСУ по кораблю РФ на юге

04:40

США и Китай не дадут России развалиться: эксперт сказал, в чем их заинтересованность

04:05

Как правильно посадить картофель: раскрыт простой секрет невероятного урожаяВидео

03:33

Даже одноразовый: как заточить станок для бритья

03:15

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев

03:00

"Уже забыл бывшую": Михаил Дианов признался о разводе с женой

02:40

Евровидение-2024: организаторы объявили о кардинальных переменах в правилах

02:30

США могут выделить Украине почти полмиллиарда долларов на 2025 год - Белый дом

02:19

Что носить весной 2024: Андре Тан назвал самые модные вещи

01:34

Как вырастить имбирь из магазинного корня: ароматный урожай гарантирован

01:00

На серьезные отношения они не согласны: три самых свободолюбивых знака

11 марта, понедельник
23:54

"Будет много Авдеевок в 2024 году": директор ЦРУ жестко обратился к США

23:19

Зачем носят красную нить на руке: не всем известно истинное значение

22:43

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генералВидео

22:24

Зеленский жестко "проехался" по Путину после покушения в Одессе

22:03

"Это была подготовка": Буданов заинтриговал заявлением о "серьезной операции в Крыму"Видео

21:55

Китай может начать шантажировать США и увеличить помощь РФ - Жданов

21:45

Скандал на Оскаре: из международной телеверсии "вырезали" победу Украины

21:44

Зеленский дал осторожную оценку ситуации на фронте

Реклама
21:33

"Не останется и следа": как удалить липкую наклейку с новой посуды

21:30

К чаю самое то: шикарный рецепт бабушкиных хрустиков на водке

20:49

Украине грозит "израильский вариант" войны: Жданов оценил риски и последствия

19:53

Лунный календарь на 12 марта: какие дела лучше отложить в этот день

19:39

Макрон отложил визит в Украину: СМИ узнали главный мотив лидера Франции

19:32

Бешеный ветер и дождь со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение

19:26

Китай выдвинул инициативу о ядерном оружии: у Лаврова сделали заявление

19:24

Папа всегда был пророссийским левакоммнение

19:20

Когда РФ может массированно ударить ракетами: эксперт назвал опасные даты

19:17

"Иначе эта война не закончится": при каких условиях Украина сможет бить по РФ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинке
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять