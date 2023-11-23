В Белгороде СБУ ликвидировала топ-коллаборанта, сбежавшего в Россию

Украинские правоохранители подорвали одного из самых известных коллаборантов, который был гауляйтером в Харьковской области.

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СБУ взорвала коллаборанта в Белгороде / Коллаж: Главред, фото: ресурс оккупантов, facebook.com/SecurSerUkraine

В российском Белгороде Служба безопасности Украины взорвала коллаборанта Александра Слисаренко, который был одним из главных гауляйтеров во время оккупации Харьковской области. Об этом сообщило издание LIGA.net

По информации от правоохранительных органов, 16 ноября его автомобиль был взорван. От полученных травм Слисаренко скончался. Ликвидацию военного преступника провела СБУ.

Известно, что Слисаренко работал в украинских правоохранительных органах. В прошлом он участвовал в событиях антимайдана в Харькове в 2014 году, а затем присоединился к террористическим группировкам на востоке Украины. Мужчина служил в специальном подразделении "Рысь" террористов ЛНР в 2021-2022 годах.

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С лета 2022 года он стал гауляйтером в Харьковской области. Коллаборант причастен к многочисленным преступлениям против местного населения.

Российские власти не разглашают никакой информации о ликвидации Слисаренко.

Ликвидация россиян

Напомним, на временно оккупированном Донбассе, украинские военные провели точный удар из системы HIMARS, который привел к ликвидации группы оккупантов. Среди них была артистка-путинистка Полина меньших, известная как певица, танцовщица и актриса театра. По данным ВСУ, удар был осуществлен по дому культуры, где проходил концерт для военных оккупантов. Именно в это время на сцене выступала меньших.

Также на Запорожском направлении ВСУ ликвидировали деятельность Александра Можаева, известного как "казак Бабай". Можаев был активным участником оккупации Крыма и участвовал в действиях отряда террористов под командованием Игоря "Гиркина" Стрелкова во время конфликта на Донбассе. Он участвовал в захвате города Славянск. Однако впоследствии быстро вернулся на территорию России, страны-агрессора.

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