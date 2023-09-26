HIMARS накрыл штаб врага на Херсонщине: 15 офицеров РФ ликвидированы и ранены

Ракета HIMARS неожиданно "пришла" на ежедневное совещание российских офицеров.

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Удар по штабу РФ на Херсонщине / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Сил обороны ударили по временному пункту управления оккупантов в Херсонской области по наводке Службы безопасности Украины.

В результате уничтожены и ранены офицеры оккупационной армии РФ, сообщает Украинская правда со ссылкой на данные, полученные в СБУ.

Отмечается, что благодаря наводке СБУ, ракета HIMARS "пришла" на ежедневное совещание российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

"Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 - "300", - добавил источник в СБУ.

Смотрите видео - удар по оккупантам РФ на Херсонщине:

Удар по штабу РФ / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. Развитие событий требует информационной тишины, подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк. Беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нацелились на новый город на юге. Украинские защитники сосредоточились на прорыве хорошо защищенного участка территории.

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