HIMARS накрыл штаб врага на Херсонщине: 15 офицеров РФ ликвидированы и ранены

Сил обороны ударили по временному пункту управления оккупантов в Херсонской области по наводке Службы безопасности Украины.
В результате уничтожены и ранены офицеры оккупационной армии РФ, сообщает Украинская правда со ссылкой на данные, полученные в СБУ.
Отмечается, что благодаря наводке СБУ, ракета HIMARS "пришла" на ежедневное совещание российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.
"Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 - "300", - добавил источник в СБУ.
Смотрите видео - удар по оккупантам РФ на Херсонщине:
Ранее сообщалось о том, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. Развитие событий требует информационной тишины, подчеркнула Наталья Гуменюк.
Напомним, ранее сообщалось о том, что дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк. Беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка РФ.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нацелились на новый город на юге. Украинские защитники сосредоточились на прорыве хорошо защищенного участка территории.
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