Украина вбивает клин в оборону РФ: ВСУ нацелились на новый город на юге – NYT

На юге подразделения Вооруженных сил Украины медленно продвигаются вглубь, расширяя прорыв обороны российских оккупантов.
Украинские защитники сосредоточились на прорыве еще одного хорошо защищенного участка территории – поселка Вербовое, расположенного в примерно 10 километрах от освобожденного села Работино, идет речь в материале The New York Times со ссылкой на военных аналитиков и мониторинговую группу Black Bird Group.
Уточняется, что украинские солдаты устранили препятствия на пути к боевым позициям российской пехоты в окрестностях Вербового. В свою очередь военные аналитики предположили, что Москва, вероятно, усилила свою оборону за пределами работы дополнительными войсками.
Прогноз направления контрнаступления ВСУ
В свою очередь военные аналитики Майкл Кофман и Роб Ли считают, что наступление украинских войск с востока Роботиного на Вербовое направлено на расширение бреши в эшелонах обороны России. Это имеет решающее значение, поскольку "узкий коридор может сделать силы россиян уязвимыми для контратак на флангах". Более широкий разрыв также позволит украинским силам перебросить больше техники и личного состава для поддержки их продвижения на юг.
Стратегической целью в этом наступлении, очевидно, является город Токмак, что в 24 километрах от Работино. Чтобы достичь этого города, украинским силам придется полностью прорвать оборону вокруг Вербового.
Ранее сообщалось, что ВСУ поменяли план и сосредоточены на истощении армии РФ. Контрнаступление ВСУ затягивается, а украинская армия вернулась к тактике, которую знает лучше всего, пишет издание The New York Times.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На севере от Бахмута украинские военные отражают атаки оккупантов, рассказала заместитель министра обороны.
Больше интересных новостей:
- "Война перейдет на территорию России": у Зеленского прокомментировали атаку по Москве
- "Повторение войны": эксперт раскрыл, почему Россия стремится к переговорам и чем это грозит
- "Украинские дроны": эксперт раскрыл, когда и как ВСУ начнет бить по России