Украина вбивает клин в оборону РФ: ВСУ нацелились на новый город на юге – NYT

Украинские защитники сосредоточились на прорыве хорошо защищенного участка территории.

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ВСУ идут вперед на юге / Коллаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

На юге подразделения Вооруженных сил Украины медленно продвигаются вглубь, расширяя прорыв обороны российских оккупантов.

Украинские защитники сосредоточились на прорыве еще одного хорошо защищенного участка территории – поселка Вербовое, расположенного в примерно 10 километрах от освобожденного села Работино, идет речь в материале The New York Times со ссылкой на военных аналитиков и мониторинговую группу Black Bird Group.

Уточняется, что украинские солдаты устранили препятствия на пути к боевым позициям российской пехоты в окрестностях Вербового. В свою очередь военные аналитики предположили, что Москва, вероятно, усилила свою оборону за пределами работы дополнительными войсками.

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Прогноз направления контрнаступления ВСУ

В свою очередь военные аналитики Майкл Кофман и Роб Ли считают, что наступление украинских войск с востока Роботиного на Вербовое направлено на расширение бреши в эшелонах обороны России. Это имеет решающее значение, поскольку "узкий коридор может сделать силы россиян уязвимыми для контратак на флангах". Более широкий разрыв также позволит украинским силам перебросить больше техники и личного состава для поддержки их продвижения на юг.

Стратегической целью в этом наступлении, очевидно, является город Токмак, что в 24 километрах от Работино. Чтобы достичь этого города, украинским силам придется полностью прорвать оборону вокруг Вербового.

Ранее сообщалось, что ВСУ поменяли план и сосредоточены на истощении армии РФ. Контрнаступление ВСУ затягивается, а украинская армия вернулась к тактике, которую знает лучше всего, пишет издание The New York Times.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На севере от Бахмута украинские военные отражают атаки оккупантов, рассказала заместитель министра обороны.

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