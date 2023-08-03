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ВСУ поменяли план и сосредоточены на истощении армии РФ - New York Times

Дмитрий Видоменко
3 августа 2023, 10:44 обновлено 3 августа, 10:45
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Контрнаступление ВСУ затягивается, а украинская армия вернулась к тактике, которую знает лучше всего, пишет издание The New York Times.
ВСУ, контрнаступление
ВСУ сосредоточились на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности, пишут американские журналисты/ коллаж Главред, фото УНИАН

ВСУ временно в своем контрнаступлении пока отказались от методов ведения боя армии США и вернулись к тактике, которую прекрасно знают. Об этом пишет авторитетное американское издание The New York Times.

Журналисты сообщаюсь, что ВСУ сосредоточились на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем противника. Далее ‒ на Юге Украины происходит наращивание украинских войск, а вторая волна сил (в том числе и обученных на западных полигонах) совершает локальные атаки ‒ для того, чтобы проломить российские линии обороны.

"Само контрнаступление не провалилось, но оно затянется на несколько месяцев до осени", - сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман, недавно побывавший на передовой на позициях ВСУ.

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Другие эксперты полагают, что Украина вполне может вернуться к масштабным атакам, но сейчас важно прорвать оборону русских оккупантом ‒ с учетом того, что наступление всегда идет тяжелее обороны.

"Я не думаю, что они отказываются от общевойсковой атакующей тактики. И это мы увидим, когда украинцы пройдут через первую, вторую или третью линию обороны", ‒ сказал экс-верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп М. Бридлав.

Генерал также сказал, что все еще ожидает, что украинское контрнаступление поставит Россию в невыгодное положение.

"Украинцы сейчас находятся в такой ситуации, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как россияне двигаются назад", – подытожил он.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что в Генштабе сообщили, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Наступательные действия украинские военные ведут на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

ВСУ в жестоких боях отбивают атаки оккупантов. Анна Маляр рассказала, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируют увеличение вражеских обстрелов.

ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На севере от Бахмута украинские военные отражают атаки оккупантов, рассказала заместитель министра обороны.

Больше интересных новостей:

Филип Бридлав война России и Украины контрнаступление ВСУ
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