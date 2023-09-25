Уничтожены высшие офицеры РФ: дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк

Беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка РФ.

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По аэродрому Халино был нанесен мощный удар / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

В результате удара беспилотников по военному аэродрому "Халино" в Курской области уничтожены высшие офицеры авиационного полка армии страны-агрессора.

Отмечается, что беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова, сообщает LIGA.net со ссылкой на данные источника в Главном управлении разведки.

В результате ликвидированы или получили ранения:

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командир 14 авиаполка;

один из его заместителей;

группа офицеров-авиаторов;

представитель военной контрразведки ФСБ;

работники аэродрома.

По данным источника, "мощный" взрыв произошел прямо на взлетно-посадочной полосе, а с места происшествия "в течение длительного времени вывозили убитых и раненых".

По его словам, "украинский БПЛА" якобы был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы россиян рядом с аэродромом, после чего беспилотник "безопасно приземлился" на ВПП.

"Для его осмотра и последующей фотографии прибыло руководство авиаполка и офицеры ФСБ. Когда "почтенная" делегация попыталась осмотреть "трофейный" БПЛА, произошла детонация боеприпаса", – рассказал он.

Аэродром Халино

Расположен в 7 км к востоку от центра города. Является аэродромом совместного базирования (используется как гражданской, так и военной авиацией).

В августе 2023 года аэропорт атакован беспилотниками, были повреждены несколько самолётов и элементы ПВО.

На вооружении 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова стоят самолеты Су-30СМ.

Ранее сообщалось, что в российской Курской области в ночь на 25 декабря прогремели мощные взрывы. Местные жители уверяют, что "бавовна" произошла в районе аэродрома "Халино". Местные жители слышали сразу несколько взрывов около 4 часов утра.

Ранее сообщалось, что дроны со взрывчаткой атаковали вражеские "Тушки". На аэродроме "Дягилево" были повреждены стратегический бомбардировщик Ту-95МС и бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3.

Напомним, ранее страну-агрессора РФ снова атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона. По его словам, нет информации о пострадавших в результате падения обломков.

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