УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Уничтожены высшие офицеры РФ: дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк

Алексей Тесля
25 сентября 2023, 12:21 обновлено 25 сентября, 12:21
Беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка РФ.
Халино
По аэродрому Халино был нанесен мощный удар / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

В результате удара беспилотников по военному аэродрому "Халино" в Курской области уничтожены высшие офицеры авиационного полка армии страны-агрессора.

Отмечается, что беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова, сообщает LIGA.net со ссылкой на данные источника в Главном управлении разведки.

В результате ликвидированы или получили ранения:

видео дня
  • командир 14 авиаполка;
  • один из его заместителей;
  • группа офицеров-авиаторов;
  • представитель военной контрразведки ФСБ;
  • работники аэродрома.

По данным источника, "мощный" взрыв произошел прямо на взлетно-посадочной полосе, а с места происшествия "в течение длительного времени вывозили убитых и раненых".

По его словам, "украинский БПЛА" якобы был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы россиян рядом с аэродромом, после чего беспилотник "безопасно приземлился" на ВПП.

"Для его осмотра и последующей фотографии прибыло руководство авиаполка и офицеры ФСБ. Когда "почтенная" делегация попыталась осмотреть "трофейный" БПЛА, произошла детонация боеприпаса", – рассказал он.

Аэродром Халино

Расположен в 7 км к востоку от центра города. Является аэродромом совместного базирования (используется как гражданской, так и военной авиацией).

В августе 2023 года аэропорт атакован беспилотниками, были повреждены несколько самолётов и элементы ПВО.

На вооружении 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова стоят самолеты Су-30СМ.

Ранее сообщалось, что в российской Курской области в ночь на 25 декабря прогремели мощные взрывы. Местные жители уверяют, что "бавовна" произошла в районе аэродрома "Халино". Местные жители слышали сразу несколько взрывов около 4 часов утра.

Ранее сообщалось, что дроны со взрывчаткой атаковали вражеские "Тушки". На аэродроме "Дягилево" были повреждены стратегический бомбардировщик Ту-95МС и бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3.

Напомним, ранее страну-агрессора РФ снова атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона. По его словам, нет информации о пострадавших в результате падения обломков.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Курск беспилотник взрыв война России и Украины бавовна в России
Реклама

Главное за день

"Оникс сложно сбивать": раскрыты детали массированного удара РФ по Украине

"Оникс сложно сбивать": раскрыты детали массированного удара РФ по Украине

11:15 Украина
"Бавовна" в Курске: беспилотники атаковали здание МВД - СМИ

"Бавовна" в Курске: беспилотники атаковали здание МВД - СМИ

10:35 Украина
Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

09:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:56

Военный эксперт раскрыл, могут ли заморозить войну в Украине

11:47

Свитан назвал главное стратегическое направление для ВСУ на ближайшие месяцыВидео

11:24

Причина всех бед: чем отмыть плесень на резинке стиральной машины

11:15

"Оникс сложно сбивать": раскрыты детали массированного удара РФ по Украине

11:07

Favbet Foundation передал ВСУ сразу два автомобиля

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - ХараСША медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара
10:46

"Как щитом закрыл центр города": ночью РФ ударила по отелю в ОдессеФото

10:41

Идеальная доза: сколько штук грецких орехов можно есть в день

10:35

"Бавовна" в Курске: беспилотники атаковали здание МВД - СМИ

10:33

Именины 26 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
09:54

"Наши недруги умолкают, когда есть успехи": Хара оценил перемены в отношении Запада к войне

09:43

"До начала октября": Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ - ISW

09:41

Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

09:31

Расквасили нос: Гиркина жестоко избили в СИЗО – в соцсетях раскрыли детали

09:16

Гороскоп на октябрь 2023: Овнам - переломный момент, Близнецам - удовольствие

09:00

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанЭксклюзив

08:52

ВСУ понадобится три месяца, чтобы освоить работу с ракетами Taurus – Bild

08:24

ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

08:22

О печеньках можно забыть: королевский рецепт львовского сливочного сырника к чаю

07:48

Ночью в оккупированном Севастополе прогремел очередной громкий взрыв

06:55

Только люди с орлиным зрением найдут льва за 14 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

Реклама
06:53

Взрывы в Одессе и Кривом Роге: РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами"Фото

06:05

Зерновой кризис: чем руководствуются поляки?мнение

04:30

"Мы пробьем все три линии обороны противника": Маломуж рассказал, как ВСУ это сделают

04:00

"Нужно все": дипломат раскрыл, что США и Украина смогут изготавливать совместно

03:23

Шерсть повсюду: почему кошка сильно линяет

02:41

Эта головоломка просто уничтожит мозг: только гений найдет щенка за 11 секунд

02:10

Мужчина разозлил девушку всего одним замечанием: что он написал

01:35

Дипломат спрогнозировал, будет ли Запад тормозить поставки F-16

24 сентября, воскресенье
23:55

Головоломка, которая удивила даже гениев: надо найти число 250 за 5 секунд

23:07

Единственный не вышел из Азовстали: военный прошел 200 км и чудом спасся

22:58

ЧВК с талоном: рецензия на фильм "Неудержимые 4"Видео

22:50

"Визит Зеленского в США не является таким успешным": дипломат раскрыл подробности

22:11

"Уровень угрозы повышен": РФ в ближайшее время может ударить ракетами

21:21

"У нас дресс-код": в Тернополе военного нагло не пустили в бар из-за формы

21:19

Голос країни-13 - 4 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерамВидео

21:19

Удары по Крыму скоро усилятся: Свитан рассказал о первой "ласточке"

20:30

В Курске отменили праздничный салют из-за яркого "поздравления" ВСУ

19:52

Теперь Крыму будет тяжелее Донбассамнение

19:43

Союзничеству конец: Пашинян "наехал" на Путина и ОДКБ из-за Карабаха

19:31

В Украине ударит +13: в каких областях будут лить дожди с грозами

Реклама
18:44

США передумали урезать военную помощь Украине: что стало причиной

18:12

Как сказать "шмотки" на украинском: Авраменко назвал благозвучные аналоги

17:59

Конкурент Трампа на выборах Десантис сделал новое громкое заявление об Украине

17:32

Новый министр обороны Британии дал Украине мощное обещание

16:59

И такое бывает: как понять, что испортилась гречка

16:59

"Может продолжаться еще несколько лет": Хара рассказал варианты завершения войны в Украине

16:47

На оккупированной части Донбасса россияне ввели жесткую цензуру

16:21

В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

16:17

Будут накрывать одна за другой: календарь магнитных бурь на октябрь 2023

16:16

Получить доплату в 25% к пенсии: кому повезло и кто имеет право

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять