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"Бавовна" в Курске: в Сети сообщили о мощных взрывах в районе аэродрома

25 декабря 2022, 08:34
Местные жители сообщают о взрывах в районе аэродрома "Халино", где базируются российские истребители.
'Бавовна' в Курске: в Сети сообщили о мощных взрывах в районе аэродрома
В Курске слышны взрывы на аэродроме / inshe.tv

В российской Курской области в ночь на 25 декабря прогремели мощные взрывы. Местные жители уверяют, что "бавовна" произошла в районе аэродрома "Халино". Видео уже разлетелось в Сети.

Местные жители слышали сразу несколько взрывов около 4 часов утра. Следует отметить, что аэродром "Халино" размещен на восточной окраине Курска. Его закрыли для гражданских полетов с начала полномасштабного вторжения РФ. На этом аэродроме базируются российские истребители.

После "прилетов" местные сразу начали паниковать и комментировать ситуацию в Сети. Некоторые россияне начали придумывать странные версии: якобы гроза и "работа ПВО".

Также появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором слышен мощный взрыв.

хлопок в Курске
В Курске слышны взрывы на аэродроме / скриншот с видео

Взрывы на военных аэродромах РФ

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших.

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

Позднее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ - причем именно по тем из них, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Руководитель Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Другие новости:

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