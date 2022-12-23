У Зеленского назвали страны, которые помогают РФ убивать украинцев

Михаил Подоляк заявил, что российские пособники также будут нести ответственность за содеянное.

Подоляк назвал страны, которые помогают РФ убивать украинцев / Коллаж фото Офис президента Украины, сайт Кремля

Россия терроризирует Украину, но к массовым убийствам гражданским причастны и другие страны. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он заявил, что убивать украинцев российским оккупантам помогают Иран, Северная Корея и Беларусь. Эти страны продолжают предоставлять России свое оружие, амуницию, технику и территорию.

Иран передает врагу дроны и ракеты, Северная Корея - амуницию и оружие, а Беларусь - территорию, инфраструктуру и технику.

"Фактически и юридически подтвержденные союзники РФ в формате оккупационной войны, массовых убийств гражданского населения и умышленного разрушения городов Украины", - написал Подоляк.

Он также акцентировал внимание на том, что все эти "помощники" России будут нести "солидарную ответственность" за содеянные преступления.

Подоляк назвал страны, которые помогают РФ убивать украинцев / скриншот

Участие Ирана в войне против Украины

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. За последние несколько месяцев Россия нанесла сокрушительные удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Многие получили ранения. Также есть погибшие, среди них дети.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.

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