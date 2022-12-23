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"На фронте видны перспективы": Зеленский провел срочную Ставку

23 декабря 2022, 20:54
Украина готовится к разным действиям, которые может совершить РФ.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский провел Ставку главнокомандующего / Офис президента Украины

На фронте в Украине наблюдаются серьезные перспективы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Он добавил, что украинские военные готовятся в ближайшие месяцы освободить украинские территории.

"Задачи наши - неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для наших людей. Восстановление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом. Заслушали сегодня на Ставке командующих. Видим перспективы на фронте"- сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что Украина готовится к разным действиям, которые может совершить РФ.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский провел Ставку главнокомандующего / скриншот из видео

Чем занимается Ставка верховного Главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В Ставку входят президент Владимир Зеленский секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Как сообщалось, президент страны-агрессора Владимир Путин собрался в Минск на встречу с главой белорусского режима Александром Лукашенко. По словам руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Путин едет к Лукашенко, чтобы заставить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину.

По словам Подоляка, задача Путина - заставить Беларусь поддержать наступление на Украину в любом виде. "Это могут быть информационные кампании, тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение, но сомневаюсь в возможности повторного наступления с территории Беларуси", - сказал он.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

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