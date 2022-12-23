РФ планирует новый ракетный обстрел во время праздников - Зеленский

Россия готовится к ракетному обстрелу Украины во время новогодних и рождественских праздников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он добавил, что оккупанты презирают любые ценности.
"В праздничное время, которое приближается, российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и берегите друг друга", - сказал Зеленский.
Он также пригрозил России ответственностью за этот террор.
Ракетный удар РФ по Украине
Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.
Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.
Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.
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