Состав из 50 вагонов: оккупанты в Беларуси перебросили танки ближе к границе с Украиной

Российские оккупанты перебросили к границе с Украиной 31 танк и другую военную технику.

Россия перебросила к границе с Украиной танки / коллаж фото Минобороны РФ

Российские оккупанты в Беларуси перебросили к украинской границе более 30 танков. Эту военную технику перебросили из Витебской области в Брестскую. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларуски Гаюн.

Известно, что воинский эшелон следовал из Заслоново и сторону Слуцка и прибыл на станцию "Полонка". Весь эшелон состоял из 51 вагона, 46 из которых были вагонами-платформами с техникой.

"31 танк Т-72Б3 и Т-80, 13 "Уралов", 1 БТР-80 и 1 гусеничная инженерная машина. Также были прицеплены 3 грузовых вагона (со снаряжением и боеприпасами) и 2 пассажирских вагона, в которых перевозилось около 100 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Известно, что рядом со станцией "Полонка" размещен полигон "Обуз-Лесновский".

Вероятность вступления Беларуси в войну

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что РФ намерена втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Он назвал "глупыми и безосновательными выдумками" публикации о том, что Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в войне против Украины.

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