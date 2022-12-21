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Повод для вторжения: наемники из РФ хотят обстрелять Беларусь от имени ВСУ – ЦНС

21 декабря 2022, 14:54
Российские наемники во время провокации могут использовать украинскую военную форму.
Украина, Беларусь, войска РФ
Российские наемники хотят обстрелять территорию Беларуси / Коллаж УНИАН, Reuters

Российские наемники готовятся к провокациям, целью которых является обвинение Украины. Они могут обстрелять территорию Беларуси, чтобы обвинить ВСУ. Об этом заявил Центр национального сопротивления.

Сообщается, что на границу с Украиной прибыли наемники из ЧВК "Лига", которые входят в состав ЧВК "Вагнера". Они разделились на две группы по 80-90 человек и расположились вблизи села Крупейки Гомельской области. Также была замечена легкобронированная техника и грузовые тентованные автомобили, а также инженерные подразделения.

Во время провокаций оккупанты могут использовать украинскую военную форму, которая была украдена российскими военными в Херсонской области.

"Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы ВСУ. Ведь речь идет именно о тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территории белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещались наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

Можно предположить, что возможный обстрел Беларуси хотят осуществить, чтобы подтолкнуть Лукашенко к вторжению в Украину.

Вероятность вступления Беларуси в войну

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что РФ намерена втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Он назвал "глупыми и безосновательными выдумками" публикации о том, что Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в войне против Украины.

Другие новости:

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