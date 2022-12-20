glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Риски есть: РФ хочет создать ударную группировку для наступление из Беларуси – Резников

20 декабря 2022, 20:31
Россия хочет, чтобы белорусские военные приняли прямое участие в войне против Украины.
Алексей Резников, армия РФ
РФ хочет вторгнуться в Украину со стороны Беларуси / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине фиксируют риск нового вторжения со стороны Беларуси. Кремль хочет привлечь к наступлению и белорусских солдат. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Минобороны РФ Алексей Резников.

"Беларусь разрешает бомбить, атаковать Украину со своей территории. Иранские дроны и самолеты с крылатыми ракетами, они используют с белорусских аэродромов. Они это сделали в феврале этого года и начали наступление, в том числе именно с РБ на Киев через Чернобыль. Поэтому этот риск, конечно, остается", - объяснил Резников.

По его данным, РФ хочет создать потенциальную ударную группировку, чтобы задействовать её в зимний период – с января по апрель. Однако на сегодняшний день такая ударная группировка не была сформирована, для этого оккупантам "нужно время".

"Будут ли использоваться белорусы как солдаты? Это мечта Кремля, я в этом убежден, поэтому и был этот визит (Путина к Лукашенко – Главред). Но готово ли белорусское руководство их использовать? Понимая, что уровень антиукраинской пропаганды в РБ намного ниже, чем в России", - добавил Резников.

Он акцентировал внимание на том, что обычные белорусы не хотят воевать с украинцами. Белорусские военные могут пойти в наступление, выполняя приказ.

"Конечно, они военные, они выполнят приказ, но что будет дальше после пересечения украинской границы – для них однозначности нет. Поэтому, я считаю, что это не в интересах руководства Беларуси потерять свой военный потенциал. Поэтому надеемся, что они все же будут продолжать держать этот баланс. Риски есть, конечно, должны оценивать серьезно, поэтому мы готовимся", - сказал Резников.

Вероятность вступления Беларуси в войну

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что РФ намерена втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Он назвал "глупыми и безосновательными выдумками" публикации о том, что Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в войне против Украины.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Алексей Резников вторжение Беларуси в Украину
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:31

Риски есть: РФ хочет создать ударную группировку для наступление из Беларуси – Резников

20:23

Пригожин приехал под Бахмут и вызвал Зеленского на "разборки"Видео

20:11

Шуляк извинилась перед раненым защитником и поблагодарила всех воинов

20:10

Приметы на 22 декабря: какие 3 вещи нужно сделать всем в день Анны, чтобы успех привлечь на весь годВидео

20:10

На Рождество в Украину ворвется неожиданная погода: синоптик удивил новым прогнозомВидео

Реклама
20:02

РФ получит 300 "шахедов" для убийства украинцев: Уоллес рассказал, что взамен достанется ИрануВидео

19:52

Как отбелить белые шнурки: 5 простых способов, о которых вы не догадывались

19:33

Муж Cедоковой похвастался ее промежностью

19:06

Тотальная экономия: с Нового года цены на продукты резко взлетятВидео

18:54

Как убрать лед с лобового стекла автомобиля за 5 минут: простой и безопасный способ

18:48

"РФ хочет оставить украинцев без света на Рождество": Шмыгаль предупредил о новых атаках оккупантовВидео

18:43

Борьба РФ за Бахмут бесперспективна, оккупантам светит пиррова победа — ReutersВидео

18:30

Тюнингованная невестка Оксаны Марченко похвасталась гламурной жизнью во время войны

18:16

"Самоубийство для Лукашенко": Беларусь не готова воевать с Украиной — ГУРВидео

18:00

"Здоровье уже не то": Лазарев осрамил Баскова из-за его болезниВидео

17:59

"Надо уже о земле думать": Данилов потроллил Путина, прыгнувшего с трапа в МинскеВидео

17:49

"Опасность для русских рядом": в Мариуполе партизаны подожгли база оккупантовВидео

17:44

Полдня в бомбоубежище: в ВСУ предупредили о затяжных тревогах из-за атак дронов РФВидео

17:36

Звезда сериала Зачарованные Алисса Милано показала честное фото в день своего 50-летия

17:22

"Ни в чьих интересах": Си Цзиньпин однозначно высказался насчет войны в УкраинеВидео

Реклама
17:17

"Это же Дональд Трамп": 52-летний рыжий из Иванушек изменился до неузнаваемости

17:02

В Беларуси РФ перебрасывает танки и оккупантов к границе с УкраинойВидео

16:53

Виктор Павлик признался, почему побаивается свою молодую женуВидео

16:53

"Влупили по энергосети 1000 ракет и дронов": председатель правления "Укрэнерго" назвал главную цель РФВидео

16:51

30-градусных морозов на Новый год не будет: синоптик рассказал, какой будет погода до конца годаВидео

16:42

Украина получила 2 млрд долларов грантовой помощи от США: куда направят средстваВидео

16:38

300 танков для ВСУ: Резников объяснил условие Залужного насчет нового наступленияВидео

16:36

Грудь выпала: молодая жена Цекало разделась на камеру

16:34

Атака 19 декабря стала самой масштабной: к вечеру свет будет только в трех районах Киевской областиВидео

16:31

Меган Фокс упаковала грудь в корсет и вышла в свет с возлюбленнымВидео

16:30

Технология работает до сих пор: зачем раньше клеили газеты под обои

16:20

Удары по объектам энергетики: в Брянской и Белгородской областях РФ мощная "бавовна"Видео

16:05

"Переезжают": мэр Мелитополя рассказал о "побеге" оккупантов из городаВидео

15:55

Военный эксперт спрогнозировал, когда Путин снова сможет атаковать Киев

15:49

"Продолжаем их накрывать": ВСУ выбивают оккупантов с Кинбурнской косыВидео

15:43

"То он может и Россией ездить": у россиян вспыхнула истерика из-за визита Зеленского в Бахмут

15:35

Как зарядить телефон без света: 10 самых простых способов "на разный вкус"

15:21

Украину атакует резкое потепление: синоптики озвучили невероятный прогнозВидео

15:16

Армянский VBet агрессивно захватывает игорный бизнес в Украине - СМИ

15:01

Киевский картонный комбинат и другие компании австрийского холдинга всегда работали и работают в законном поле, - отмечает Олег Дубровка

Реклама
14:59

РФ пыталась убедить США в том, что война в Украине не станет проблемой для России - NYTВидео

14:44

"Будем мочить людоедов": обезумевшая пропагандистка Симоньян угодливо подлизнула Путину

14:36

"Ситуация критическая": 80% Киевской области до сих пор остается без светаВидео

14:13

Хайди Клум "засветила", как на самом деле выглядит 41-летняя Пэрис ХилтонВидео

13:26

Приметы на 21 декабря: всего 2 запрета, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

13:09

Действительно был, но уже уехал: пресс-секретарь Зеленского подтвердил его визит в БахмутВидео

13:03

Пытался спасти дочь из огня: фронтовой медик погиб в пожаре из-за буржуйкиФото

13:00

Гороскоп на завтра 21 декабря: Рыбам – потери, Стрельцам – ворох дел, а Близнецам - успехВидео

12:30

Запроданка Ани Лорак опозорилась своим новогодним желанием: "Молчала бы уже. Во что ты превратилась"Видео

12:30

Какие мужчины могут выехать за границу во время войны: детальное объяснениеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять