Риски есть: РФ хочет создать ударную группировку для наступление из Беларуси – Резников

Россия хочет, чтобы белорусские военные приняли прямое участие в войне против Украины.

РФ хочет вторгнуться в Украину со стороны Беларуси / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине фиксируют риск нового вторжения со стороны Беларуси. Кремль хочет привлечь к наступлению и белорусских солдат. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Минобороны РФ Алексей Резников.

"Беларусь разрешает бомбить, атаковать Украину со своей территории. Иранские дроны и самолеты с крылатыми ракетами, они используют с белорусских аэродромов. Они это сделали в феврале этого года и начали наступление, в том числе именно с РБ на Киев через Чернобыль. Поэтому этот риск, конечно, остается", - объяснил Резников.

По его данным, РФ хочет создать потенциальную ударную группировку, чтобы задействовать её в зимний период – с января по апрель. Однако на сегодняшний день такая ударная группировка не была сформирована, для этого оккупантам "нужно время".

"Будут ли использоваться белорусы как солдаты? Это мечта Кремля, я в этом убежден, поэтому и был этот визит (Путина к Лукашенко – Главред). Но готово ли белорусское руководство их использовать? Понимая, что уровень антиукраинской пропаганды в РБ намного ниже, чем в России", - добавил Резников.

Он акцентировал внимание на том, что обычные белорусы не хотят воевать с украинцами. Белорусские военные могут пойти в наступление, выполняя приказ.

"Конечно, они военные, они выполнят приказ, но что будет дальше после пересечения украинской границы – для них однозначности нет. Поэтому, я считаю, что это не в интересах руководства Беларуси потерять свой военный потенциал. Поэтому надеемся, что они все же будут продолжать держать этот баланс. Риски есть, конечно, должны оценивать серьезно, поэтому мы готовимся", - сказал Резников.

Вероятность вступления Беларуси в войну

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что РФ намерена втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Он назвал "глупыми и безосновательными выдумками" публикации о том, что Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в войне против Украины.

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