"Самоубийство для Лукашенко": Беларусь не готова воевать с Украиной — ГУР

Белорусские военные не желают участвовать в войне против Украины, считают в ГУР.

Александр Лукашенко опасается вступать в войну против Украины / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали вероятность вступления Беларуси в войну против Украины на стороне РФ.

Беларусь помогает РФ вооружением, техникой и боекомплектами. Однако белорусские военные не заинтересованы в нападении на Украину, подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom.

По его словам, Александр Лукашенко не готов вступать в полномасштабную войну против Украины, потому что такое решение было бы самоубийственным для его режима.

"По поводу полномасштабного участия в наземной операции: мы не видим готовности режима Лукашенко идти на этот шаг, но помощь другого характера — вооружением, техникой, тяжелой техникой и боекомплектами — да, диктатор готов и оказывает такую помощь", — сказал представитель ГУР.

По его словам, Лукашенко также готов предоставить территорию Беларуси в качестве полигона для обучения мобилизированных россиян и их дальнейшей отправки на фронт в Украине.

Вместе с тем представитель украинской военной разведки говорит, что Лукашенко понимает – белорусские военные не желают участвовать в войне против Украины и в случае решения Минска о начале вторжения намерены массово сдаваться в плен ВСУ.

"Это было бы самоубийством — политическим и оборонным. Если бы это случилось, то по такому сценарию режиму Лукашенко было бы намного хуже, чем сейчас", — добавил Юсов.

Белорусский диктатор это понимает, поэтому ограничивается громкими заявлениями, а также проводит маневры и бряцает оружием, резюмировал он.

Вероятность вступления Беларуси в войну

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что РФ намерена втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Он назвал "глупыми и безосновательными выдумками" публикации о том, что Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в войне против Украины.

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