"НАТО победит РФ за 3 дня": американский конгрессмен жестко высказался о "мощных" оккупантах

Член Палаты представителей США Адам Кинзингер убежден, что у России нет шансов на победу.

НАТО победит РФ за три дня в случае войны / Коллаж фото Википедия, ua.depositphotos.com

Россия пытается втянуть в войну как можно больше стран и провоцирует мир на ответ. Однако если РФ все же вступит в войну с НАТО, то Альянс "победит Россию за три дня". Об этом заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер.

Американский конгрессмен убежден, что к России нет шансов. Свое мнение он высказал во время спора с одним из пользователей Twitter, который задался вопросом о том, почему НАТО до сих пор не уничтожило РФ, если "российская армия настолько жалка".

"Надеюсь это была шутка. НАТО против России будет напоминать реальную трехдневную операцию", - написал Кинзингер.

Ранее Столтенберг заявил, что задача демократических стран сделать так, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. Если бы РФ выиграла развязанную против Украины войну, Владимир Путин и "другие деспоты" продолжали бы применять насилие для достижения своих целей.

Напомним, российские оккупанты, вероятно, готовятся нанести новый массированный ракетный удар по Украине на этой неделе. Такие действия, вероятнее всего, будут направлены на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не нарастить его. Как говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (SW), РФ всё же продолжает ощущать ограниченность своего ракетного арсенала.

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