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США хотят, чтобы Зеленский согласился на признание РФ страной-агрессором - CNN

21 декабря 2022, 19:57
Если Зеленский одобрит принятие документа, то Палата представителей США может проголосовать за него уже на этой неделе.
Зеленский Россия
США ожидают, что Зеленский согласится на признание РФ страной-агрессором / Коллаж фото УНИАН

США не хотят признавать Россию страной-спонсором терроризма, но планируют объявить РФ страной-агрессором. Американские власти хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился с этим решением во время личного визита в Америку. Об этом сообщает CNN.

Над этим законодательством несколько месяцев работала администрация Джо Байдена вместе с Конгрессом. Если Зеленский согласится с этим, то уже на этой неделе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси представит законопроект. Таким образом обе палаты смогут принять законопроект до того, как уйдут на каникулы.

Сообщается, что Белый дом не хочет признавать РФ страной-спонсором терроризма, так как там переживают, что это может негативно повлиять на обмен пленными, посредничество ООН по вывозу зерна из Украины и другое.

По данным издания, проект предложения предусматривает введение новых жестких санкций против чиновников РФ, которые причастны к войне против Украины.

Также отмечается, что республиканцы выступают против этого законопроекта, так как они считают, что это упростит процедуру снятия санкций, если РФ покажет открытость к мирным переговорам с Украиной.

"Предложенное определение "государство-агрессор" является плохой заменой того, к чему призывала Украина: определение России как государства-спонсора терроризма. Это новое определение не может привлечь Путинак ответственности за его ужасные военные преступления и неспровоцированную войну против Украины", - заявил республиканец Майкл МакКоул.

Признание РФ страной-спонсором терроризма

Как сообщал Главред, 23 ноября Европейский парламент принял резолюцию, в которой Российская Федерация признается государством - спонсором терроризма. За соответствующий документ отдали свои голоса 575 европейских парламентариев. Против были 8, а 24 воздержались.

В этот же день Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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