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Мобилизация в Украине: почему на фронт отправляют мужчин, не проходивших срочную службу - адвокат

23 декабря 2022, 16:33
Под мобилизацию в Украине попадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.
ВСУ, война, украинские военные
Отправить на войну могут и тех, кто не проходил срочную службу / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Украинская власть ввела всеобщую мобилизацию сразу после того, как путинская армия совершила полномасштабное вторжение. На фронт могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но мобилизировать могут даже тех мужчин, которые ранее не проходили срочную службу. Об этом рассказала адвокат Марина Бекало.

Она объяснила, что согласно статье 15 закона Украины о воинской обязанности на срочную службу могут призвать мужчин от 18 до 27 лет. Сейчас призыв осуществляется только с целью участия в боевых действиях в рамках войны, которую развязала РФ.

"На сегодняшний день действует правовой режим военного времени и объявлена мобилизация согласно Указам Президента от 24.02.2022 года, который продолжается каждые 90 дней. То есть, мобилизация объявлена среди резервистов и военнообязанных мужчин призывного возраста Указом Президента № 69/2022", ― написала Бекало.

Тех, кто не проходил срочную службу (военную кафедру) могут призвать и признать годными к службе после прохождения военно-врачебной комиссии. После этого их отправят для прохождения первичной боевой подготовки и распределят по воинским частям, дадут воинскую специальность и звание рядового состава.

Контракт на воинскую службу во время мобилизации могут заключить с теми, кто имеет воинские звания, с резервистами и военнообязанными, которые уже имели боевой опыт и подготовку.

"А уже за счет мобилизованных лиц, не имеющих опыта, доукомплектовывается ВСУ, они сначала проходят боевую подготовку в учебных центрах", – добавила Бекало.

Мобилизация в Украине

Замминистра обороны Анна Маляр в ноябре говорила, что в Украине пока не планируют проводить дополнительную мобилизацию – Вооруженные силы укомплектованы на достаточном уровне.

14 декабря Маляр сказала, что проведение следующей волны мобилизации в Украине зависит от обстановки на фронте.

По ее словам, прогнозы давать сложно. Новая волна может произойти из-за трех причин – потребности ВСУ в новых военных из-за потерь, восстановления бойцов после ранений и проведения ротации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что на фронтах и в территориальной обороне Украины хватает людей. Но если в Министерстве обороны примут решение, что ситуация изменилась, может быть проведена дополнительная мобилизация – призовут людей определенных специальностей.

20 декабря начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, мобилизация продлена до 19 февраля 2023 года, но новые ее волны пока не планируются.

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