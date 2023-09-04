Дроны со взрывчаткой атаковали вражеские "Тушки": детали ударов по аэродромам РФ

На аэродроме "Дягилево" были повреждены стратегический бомбардировщик Ту-95МС и бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3.

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БПЛА Стриж атаковали военные аэродромы РФ / Коллаж: Главред, Фото: Wikipedia, Telegram

Стали известны подробности атаки на российские военные аэродромы "Дягилево" и "Энгельс" в декабре 2022 года, откуда взлетают самолеты РФ, которые бомбят мирные украинские города.

В частности, аэродромы РФ атаковали с помощью беспилотников Ту-141 "Стриж". Об этом идет речь в фильме ГУР "Сбитые летчики России".

В сообщении подчеркивается, что российские аэродромы "Дягилево" и "Энгельс" атаковали с помощью беспилотников "Стриж", начиненных взрывчаткой.

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Подчеркивается, что на аэродроме "Дягилево" были повреждены стратегический бомбардировщик Ту-95МС и бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3.

Кроме того, на аэродроме "Энгельс" повреждения получили два самолета Ту-95МС.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов добавил, что украинские военные не могут охотиться за этими ракетоносителями в воздухе, ведь они запускают ракеты по нашей стране с расстояния 1000 км и более.

Ранее сообщалось, что Украина уничтожила или повредила 24 русских самолета в РФ Крыму и Беларуси. Украина могла осуществить по меньшей мере девять успешных атак по авиабазам России, временно оккупированном Крыму и Беларуси, уничтожив 24 самолета, пишут СМИ.

Напомним, ранее страну-агрессора РФ снова атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона. По его словам, нет информации о пострадавших в результате падения обломков.

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