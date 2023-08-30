Украина уничтожила или повредила 24 русских самолета в РФ Крыму и Беларуси - СМИ

ВСУ и сотрудники украинских спецслужб с начала полномасштабного вторжения РФ смогли осуществить по меньшей мере девять удачных атак по авиабазам страны-агрессора России (а также по тем, которые расположены во временно оккупированном полуострове Крым и Беларуси), уничтожив либо повредив при этом по меньшей мере 24 самолета. К такому выводу пришло российское издание Верстка.
Журналистам пришлось изучить сообщения Минобороны страны-агрессора РФ, СМИ и OSINT-исследователей.
Они отметили, что первая атака произошла уже на второй день после начала полномасштабного вторжения (25 февраля 2022 года). Именно тогда на аэродроме Миллерово в Ростовской области сгорел транспортный самолет армии агрессоров.
По состоянию на сегодня, говорят исследователи, самую успешную и масштабную атаку Украина осуществила по аэродрому Саки во временно аннексированном полуострове Крым 9 августа 2022 года, когда страна-агрессор РФ потеряла четыре истребителя модели "Су-30СМ" и семь бомбардировщиков модели "Су-24М".
"Следующая атака состоялась через четыре месяца, когда беспилотники атаковали аэродромы Энгельс-2 и Дягилево в Саратовской и Рязанской областях. 5 декабря были повреждены три самолета — два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22м3", ‒ сказали исследователи.
Атаки дронов на Москву
Ночью 28 августа в стране-агрессоре России пожаловались на атаку беспилотников. Взрыв прогремел в подмосковном городе Люберцы. В Минобороны РФ заявили о том, что силы российской ПВО сбили несколько дронов и обвинили в атаке Украину.
В ночь на 22 августа в РФ раздавались взрывы. Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В городе Красногорск Московской области были повреждены многоэтажка и автомобили.
21 августа Москву также атаковали беспилотники. В стране-агрессоре РФ сказали о якобы удачной работе ПВО. Во всех московских аэропортах был срочно объявлен режим "ковер".
9 августа столицу страны-агрессора РФ снова атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона. По его словам, нет информации о пострадавших в результате падения обломков.
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