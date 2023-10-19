ВСУ ликвидировали легендарного боевика "казака Бабая"

На Запорожском направлении бойцы украинской армии ликвидировали Александра Можаева ‒ более известного как "казак Бабай". Об этом написал в своем канале в мессенджере Telegram полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Российский наемник и террорист Александр "Бабай" Можаев участвовал в оккупации Крыма, а также в составе отряда террористов Игоря "Гиркина" Стрелкова в войне против Украины на Донбассе ‒в частности, захватывал город Славянск. Но потом довольно быстро "Бабай" вернулся обратно в страну-агрессор РФ.
Позднее гибель Можаева подтвердил и российский пропагандист Егор Гузенко (TG-канал "Тринадцатый").был одним из лиц российско-украинской войны в 2014 году и символом "русского мира". И прочие его соратники по кремлевской пропаганде.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ликвидирован уже второй командир элитного 247-го полка ВДВ. Во время вторжения в Украину был ликвидирован командир 247-го десантно-штурмового полка Василий Попов. Он является уже вторым командиром этого полка, который погиб во время боевых действий в Украине.
Также ранее сообщалось, что бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область и ликвидировали 2 сотрудников ФСБ. Добровольцы уничтожили двух сотрудников ФСБ во время рейда. В РФ начали сразу оправдываться за этот инцидент.
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