ВСУ ликвидировали легендарного боевика "казака Бабая"

Российский наемник и террорист Александр "Бабай" Можаев был уничтожен украинской армией на Запорожском направлении.

https://glavred.info/ukraine/vsu-likvidirovali-legendarnogo-boevika-kazaka-babaya-10509556.html Ссылка скопирована

Александр "Бабай" Можаев был уничтожен украинскими воинами / Telegram

На Запорожском направлении бойцы украинской армии ликвидировали Александра Можаева ‒ более известного как "казак Бабай". Об этом написал в своем канале в мессенджере Telegram полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Российский наемник и террорист Александр "Бабай" Можаев участвовал в оккупации Крыма, а также в составе отряда террористов Игоря "Гиркина" Стрелкова в войне против Украины на Донбассе ‒в частности, захватывал город Славянск. Но потом довольно быстро "Бабай" вернулся обратно в страну-агрессор РФ.

Позднее гибель Можаева подтвердил и российский пропагандист Егор Гузенко (TG-канал "Тринадцатый").был одним из лиц российско-украинской войны в 2014 году и символом "русского мира". И прочие его соратники по кремлевской пропаганде.

видео дня

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ликвидирован уже второй командир элитного 247-го полка ВДВ. Во время вторжения в Украину был ликвидирован командир 247-го десантно-штурмового полка Василий Попов. Он является уже вторым командиром этого полка, который погиб во время боевых действий в Украине.

Также ранее сообщалось, что бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область и ликвидировали 2 сотрудников ФСБ. Добровольцы уничтожили двух сотрудников ФСБ во время рейда. В РФ начали сразу оправдываться за этот инцидент.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.