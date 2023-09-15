В Украине ликвидирован уже второй командир элитного 247-го полка ВДВ

Силы ДШП проводят контратаки на критических участках фронта. Смерть Попова подтверждает оценку ISW о том, что контратаки еще больше ослабят эти подразделения.

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Василий Попов недавно вступил в должность / Коллаж: Главред, фото: ВК

Во время вторжения в Украину был ликвидирован командир 247-го десантно-штурмового полка Василий Попов. Он является уже вторым командиром этого полка, который погиб во время боевых действий в Украине.

Впервые о потере командира полка 10 сентября написал прокремлевский блогер Егор Гузенко.

Уже через несколько дней в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте было опубликовано стихотворение, посвященное памяти Василия Попова, пишет Медиазона.

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Высокопоставленному оккупанту Попову на время гибели было 38 лет. Как пишет Гузенко, Попова назначили командиром 247 полка недавно. Месяц тому назад полк возглавлял другой военный - Петр Попов.

Это подразделение входило в состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцировалось в Ставрополе. Понесло большие потери в начале полномасштабного вторжения в Украину. В первые семь дней в полку было не менее 60 военных погибшими, когда они штурмовали Николаев.

"Среди них был и командир полка Константин Зизевский. Кроме того, известно о гибели командира 2-го батальона этого полка Дмитрия Лисицкого, он погиб в конце марта 2023", — сообщает Медиазона.

Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что вероятно Василий Попов в августе или сентябре сменил Петра Попова на посту командира 247-го полка.

Подразделения 247-го полка действуют в районе границы Донецко-Запорожской области.

ISW ранее оценивал, что относительно элитные силы ДШП проводят ограниченные контратаки на критических участках фронта. Смерть Василия Попова подтверждает оценку ISW о том, что контратаки, вероятно, еще больше ослабят эти подразделения.

Как сообщал Главред, украинские военные ликвидировали на фронте российского полковника Евгения Писаренко, который был командиром одного из отрядов спецподразделения Кадырова "Ахмат".

На войне в Украине ликвидирован генерал российской оккупационной армии Дмитрий Ульянов. Он был командиром мобилизованных из Татарстана.

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