"До последнего вздоха защищал родную землю": на Донетчине погиб молодой защитник

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 29-летний защитник Владимир Табак. Свой последний бой воин принял 13 сентября в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области. Трагическое известие сообщили на Fecbook-странице села Волосов Ивано-Франковской области, откуда защитник родом.
Владимир служил пулеметчиком в стрелковом батальоне 56 отдельной мотопехотной бригады. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он вернулся из-за границы и добровольцем встал на защиту Украины.
"До последнего вздоха герой защищал родную землю от российских оккупантов, боролся за свободу и независимость", - написала староста села Людмила Станчук.видео дня
Жизнь героя оборвалась 13 сентября. Он погиб в результате минометного обстрела войсками РФ украинских позиций в селе Григоровка Донецкой области.
"Мужественные герои отдают самое ценное – свою жизнь для того, чтобы мы могли жить. Ценой своей жизни Владимир совершил величайший подвиг настоящего мужчины – отдал ее за целостность и независимость Украины. Теперь его имя будет вписано в историю нашей общины и Украины, как воина-героя", - пишет Людмила Станчук.
Как сообщал Главред, в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения. Александр Рицкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.
Также сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 21-летний защитник Евгений Митин из Херсонской области. Он был единственным сыном своих родителей.
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