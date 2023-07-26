Навсегда будет 22: в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения

Александр Рыцкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

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Александр Рыцкий погиб в бою с оккупантами / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/dbogdan1974

В боях с российскими оккупантами погиб 22-летний военный Александр Рыцкий из села Быстричи Ривненской области. Несмотря на молодой возраст, защитник Украины уже был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки.

Трагическую новость сообщил в Facebook заместитель городского головы Березного Богдан Дроженец.

Свой последний бой Александр Рыцкий принял возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

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У воина остались мать, брат и сестры.

"Трудно найти такие слова, которые смогли бы уменьшить душевную боль родным и близким. Выражаем самые искренние соболезнования по поводу непоправимой потери", – написал Дроженец.

Как сообщал Главред, на войне погиб 21-летний защитник Украины Максим Деркач из Кировоградской области. Молодой воин ВСУ погиб в прошлом году на фронте в Запорожской области, минируя дорогу для сдерживания врага. О смерти Героя стало известно только сейчас.

Также в боях с российскими оккупантами погиб мужественный воин ВСУ – 36-летний Роман Паляница. Свой последний бой защитник Украины принял в начале мая под Марьинкой - вместе с побратимами он отбил отряд "кадыровцев". Романа провели в последний путь 19 июля в Миргородском районе Полтавщины.

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