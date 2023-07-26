Навсегда будет 22: в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения

В боях с российскими оккупантами погиб 22-летний военный Александр Рыцкий из села Быстричи Ривненской области. Несмотря на молодой возраст, защитник Украины уже был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки.
Трагическую новость сообщил в Facebook заместитель городского головы Березного Богдан Дроженец.
Свой последний бой Александр Рыцкий принял возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.
У воина остались мать, брат и сестры.
"Трудно найти такие слова, которые смогли бы уменьшить душевную боль родным и близким. Выражаем самые искренние соболезнования по поводу непоправимой потери", – написал Дроженец.
Как сообщал Главред, на войне погиб 21-летний защитник Украины Максим Деркач из Кировоградской области. Молодой воин ВСУ погиб в прошлом году на фронте в Запорожской области, минируя дорогу для сдерживания врага. О смерти Героя стало известно только сейчас.
Также в боях с российскими оккупантами погиб мужественный воин ВСУ – 36-летний Роман Паляница. Свой последний бой защитник Украины принял в начале мая под Марьинкой - вместе с побратимами он отбил отряд "кадыровцев". Романа провели в последний путь 19 июля в Миргородском районе Полтавщины.
Другие новости: