Папу не дождалась 8-летняя дочь: на Запорожье погиб молодой защитник из Броваров

Артем Цыбко встал на защиту Украины весной прошлого года, воевал в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты.

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Артем Цыбко погиб в боях за Украину / Коллаж: Главред, фото: t.me/Igor_Sapozhko, pixabay.com

В боях с российскими оккупантами на Запорожском направлении погиб житель Броваров Артем Цыбко. Ему был 31 год. Без отца осталась 8-летняя дочь защитника Украины, которую он очень любил.

Артем Цыбко встал на защиту Родины весной прошлого года, воевал в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты. О гибели воина сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Свой последний бой защитник принял вблизи Приютного на Запорожье.

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"14 июля 2023 года в бою за Украину вблизи населенного пункта Приютное Запорожской области погиб Артем Цыбко, старший матрос, старший механик-водитель зенитно-ракетного взвода ракетно-артиллерийского дивизиона. Искренние соболезнования родным и близким Артема Александровича… Вечная и светлая память Герою-защитнику!" – написал Сапожко.

Как пишет издание Трибуна Бровары, Артем Цыбко работал на заводе по изготовлению брусчатки. После начала полномасштабного вторжения РФ ушел на фронт добровольцем. В ряды ВСУ он присоединился в апреле 2022-го.

Артем Цыбко успел повоевать в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. На Запорожье. Возле Приютного 14 февраля воин получил смертельное ранение.

"Артем никогда не сдавался и шел до конца! Был очень смелым и мужественным, сильным духом и жизнерадостным, верным и надежным Мужчиной! Человек чести, человечности и доброты! Всегда поддерживал побратимов несокрушимой волей и позитивом", – цитируют журналисты воспоминания знакомой павшего Героя.

Попрощались с Артемом Цыбко в Броварах 22 июля. В прощальных речах побратимы вспоминали его как доброго, искреннего и мужественного человека.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб мужественный воин ВСУ – 36-летний Роман Паляница. Свой последний бой защитник Украины принял в начале мая под Марьинкой - вместе с побратимами он отбил отряд "кадыровцев". Романа провели в последний путь 19 июля в Миргородском районе Полтавщины.

Также в боях с российскими оккупантами погибли сразу двое медиков из Закарпатья - Владимир Вудмаска и Иван Буцко. Мужчины пошли на фронт добровольцами в первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Погибли герои в один день, спасая жизни своих побратимов.

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