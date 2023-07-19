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Погибли в один день, спасая побратимов: война забрала жизнь двоих медиков-добровольцев

Анна Ярославская
19 июля 2023, 09:47 обновлено 19 июля, 09:55
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У Владимира остались два сына – 3-летний Илья и 6-летний Михаил. У Ивана – маленькая дочь Ксения, которой вскоре исполнится 2 года.
Владимир Вудмаска, Иван Буцко
Владимир Вудмаска и Иван Буцко погибли в один день - 17 июля 2023 года / Коллаж: Главред, фото: Facebook Олег Орос

В боях с российскими оккупантами погибли сразу двое медиков из Закарпатья - Владимир Вудмаска и Иван Буцко. Мужчины пошли на фронт добровольцами в первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Погибли герои в один день, спасая жизни своих побратимов.

Трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе Областного клинического центра нейрохирургии и неврологии, где раньше работали медики.

"Два наших работника — талантливые, отзывчивые и всегда улыбающиеся медика из команды физической и реабилитационной медицины Володя и Ваня в первые дни полномасштабной войны ушли добровольцами на фронт. Оба они - фельдшеры по образованию и понимали, что их знания и умения нужны сейчас там, где сложнее всего", - говорится в сообщении.

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Владимир Вудмаска и Иван Буцко
Владимир Вудмаска и Иван Буцко / Фото: Facebook Олег Орос

Мужчины успели поработать медицинскими братьями в отделении анестезиологии и интенсивной терапии и отделении цереброваскулярной патологии. Иван занимал должность старшего медбрата в реанимации. Впоследствии они присоединились к команде физической и реабилитационной медицины: Владимир работал ассистентом физического терапевта, а Иван – ассистентом эрготерапевта.

Иван Буцко погиб 17 июля - по его позиции прилетел вражеский снаряд. От полученных травм медик умер.

"Он был настоящим защитником, человеком, собственной жизнью рисковавшим, чтобы спасти на этой проклятой войне своих побратимов! Чуткий и любящий отец, человек, который должен был жить и жить! Никогда не простим", – написал в Facebook коллега защитника Украины Олег Орос.

У защитника Украины осталась жена Марина и дочь Ксения, которой вскоре исполнится 2 года.

Иван Буцко с женой Мариной и дочкой Ксенией
Иван Буцко с женой Мариной и дочкой Ксенией / Фото: Facebook Олег Орос
Иван Буцко погиб 17 июля
Иван Буцко погиб 17 июля / Фото: Facebook Олег Орос

В тот же день погиб и коллега Ивана - Владимир Вудмаска.

"17.07.23 выполняя свой долг во время вражеского обстрела, спасая других воинов, погиб наш односельчанин, молодой врач-реабилитолог, мужчина, отец двух маленьких детей, старший солдат пограничного отряда, фельдшер отделения медицинского обеспечения – Владимир Вудмаска", – сообщил Орос.

Владимир Вудмаска
Владимир Вудмаска погиб 17 июля / Фото: Facebook Олег Орос

"Володя будет жить не только в нашей памяти, но и в двух своих сыновьях: трехлетнем Илье и 6-летнем Михаиле. Обнимаем сердцем жену Анну — нашу коллегу, с которой они познакомились в стенах ОКЦНН, кумовьев, работающих в нашем коллективе, а также всех родных и близких", - добавили в Областном клиническом центре нейрохирургии и неврологии.

Владимир Вудмаска
Владимир Вудмаска / Фото: Facebook Олег Орос

Как сообщал Главред, в бою с российскими оккупантами погиб 31-летний воин, пограничник Александр Ермоленко с позывным "Водолей", который в начале полномасштабной войны страны-агрессора РФ против Украины защищал от врага подступы к Киеву, впоследствии на фронте командовал группой реагирования.

Ранее в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

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