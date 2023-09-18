ВСУ совершили успешный прорыв линии обороны на Востоке

В районе Бахмута силы обороны полностью разбили одни из наиболее подготовленных воинских частей оккупантов - 72, 31 и 83 бригады.

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Сырский рассказал об обстановке под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБр

Под Бахмутом ведутся жесткие бои. После освобождения Клещиевки и Андреевки россияне попытались провести несколько безуспешных контратак с разных направлений, пытаясь вернуть утраченные позиции. Об этом стало известно из сообщения командующего Сухопутных войск Александра Сырского.

Генерал отметил, что оба поселка, Клещиевка и Андреевка, играли важную роль в оборонительном рубеже врага от Бахмута до Горловки.

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"В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы", — сказал Сырский.

Генерал-полковник заметил, что общая ситуация на восточном направлении остается сложной. Вражеские силы не прекращают своих намерений по возобновлению наступательных операций на Купянском и Лиманском направлениях и активно готовятся к этому.

"Конечно, мы продолжаем движение вперед. Это лишь еще один очередной шаг на пути к полному освобождению наших территорий", - добавил военачальник.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, 15 сентября во время штурмовых действий Вооруженные Силы Украины во время успешно освободили Андреевку в Донецкой области и продолжают наступление. Увольнение Андреевки имеет важное стратегическое значение, поскольку означает полный контроль над железной дорогой, которая является ключевой опорной линией для дальнейшего контрнаступления.

Также 17 сентября бойцы бригады "Лють" вместе с военными из Сил обороны освободили Клещеевку.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили почти все руководство 72-й бригады оккупантов. Во время боев под Бахмутом ликвидация офицеров была непростой задачей, поскольку они пытались укрыться в тылу и избежать обнаружения.

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