Украинские военные ликвидировали российский штурмовик СУ-25 в Донецкой области

Украинские военные совершили успешную операцию, сбив российский штурмовой самолет СУ-25. Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, Александр Штупун, в эфире "Единых новостей".
Штупун уточнил, что украинские военные успешно ликвидировали российский штурмовик СУ-25. однако он не сообщил точное место и время, где был сбит самолет.
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, Александр Штупун, подчеркнул, что количество штурмов на город Авдеевка несколько уменьшилось. Однако армия Российской Федерации продолжает активную деятельность и попытки окружить Авдеевку, хотя не так активно. Это свидетельствует о намерении врага восстановить потери и перегруппироваться, сохраняя напряжение на фронте.
"Количество штурмов Авдеевки уменьшилось. Враг продолжает попытки окружить Авдеевку, но не так активно. Должен пополнить потери, должен перегруппироваться", - отметил представитель.
Оккупанты продолжает действовать активно, направляя свои удары в разных точках, чтобы удержать инициативу в своих руках. Украинские силы обороны остаются в боевой готовности и следят за действиями противника.
Уничтоженная техника россиян
Напомним, бойцы из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, уничтожили еще один вертолет Ми-8, принадлежавший российским оккупантам. Это событие произошло 15 октября и свидетельствует об успешных действиях украинских десантников в зоне боевых действий.
Кроме этого, 13 октября авиация Сил обороны Украины успешно уничтожила российский истребитель Су-25 и беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". В течение суток, украинская авиация выполнила 12 ударов по разным районам, где сосредоточивался личный состав, вооружение и военная техника оккупантов.
Также ранее сообщалось, что ГУР устроило атаку с помощью беспилотников со взрывчаткой по стоянке вертолетов в Сочи. Эта атака произошла 1 октября и повредила российские вертолеты.
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