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ГУР устроил атаку дронов со взрывом по стоянке вертолетов в Сочи - СМИ

Дмитрий Видоменко
1 октября 2023, 15:27 обновлено 1 октября, 15:27
Украинские беспилотники атаковали Сочи 1 октября, попали по стоянке российских вертолетов. Как пишут украинские СМИ, атаку организовало ГУР.
Сочи, атака дронов
Удар был нанесен по вертолетам в Адлерском районе Сочи / коллаж Главред, скриншот из видео

Украинские беспилотники атаковали Сочи в воскресенье, 1 октября, и попали по стоянке российских вертолетов. Как сообщает портал "Украинская правда", атаку осуществили сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что в результате атаки украинских беспилотников есть попадание по стоянке российских вертолетов в Адлерской районе города Сочи.

Также есть информация, что примерно в то же время украинские беспилотники атаковали и Смоленск. По данным изданий из страны агрессора, целью был Смоленский авиазавод, который входит в государственную корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

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Как сообщал Главред, 24 сентября украинский беспилотник попал в здание ФСБ в центре российского Курска. Позже сообщили о еще одном прилете. Собеседник УП в ГУР рассказал, что специальную операцию провела украинская военная разведка. Четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших пока нет.

После этого в Курске отменили праздничный салют ко Дню города из-за яркого "поздравления" ВСУ. Сначала после ударов власти города говорили, что "повреждена только крыша", а "праздничные мероприятия отменять не будут". Однако позже решили, что "в связи с последними событиями" россияне останутся без праздничного салюта.

Кроме того, 25 сентября дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк. Беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова.

А 26 сентября стало известно, что дрон Службы безопасности Украины сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области РФ. Этот инцидент привел к отключению электроснабжения в семи населенных пунктах. В украинской спецслужбе подчеркнули, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень.

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Сочи беспилотники дроны война России и Украины
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