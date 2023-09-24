В Курске отменили праздничный салют из-за яркого "поздравления" ГУР

Сначала после ударов власти города говорили, что "повреждена только крыша", а "праздничные мероприятия отменять не будут".

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В Курске отменили праздничный салют / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В российском Курске отменили салют ко Дню города из-за атаки украинской разведки с помощью беспилотников. Соответствующее заявление сделал мэр Курска Игорь Куцак.

Сначала после ударов власти города говорили, что "повреждена только крыша", а "праздничные мероприятия отменять не будут". Теперь уже решили, что "в связи с последними событиями" россияне останутся без праздничного салюта.

"В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", - написал Куцак в своем Telegram-канале.

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Он также призвал жителей Курска оперативно звонить в экстренные службы в случае "обнаружения подозрительных предметов".

"Бавовна" в России

Как сообщал Главред, 24 сентября украинский беспилотник попал в здание ФСБ в центре русского Курска. Позже сообщили о еще одном прилете. Собеседник УП в ГУР рассказал, что специальную операцию провела украинская военная разведка. Четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших пока нет.

Кроме того, в воскресенье, 24 сентября, неизвестные диверсанты расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора России. Диверсанты отметились удачными действиями в Московской и Калужской областях.

Заметим, что раньше у Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России. Так, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что оккупанты, которые вернутся из Украины, сами перенесут войну на территорию России.

Более того, глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал новый мощную "бавовну" в Крыму. Глава украинской разведки отметил, что в украинском Крыму есть много людей, которые ждут "бавовны" и освобождения полуострова от оккупантов.

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