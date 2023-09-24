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Новый министр обороны Британии дал Украине мощное обещание

Алина Дембицкая
24 сентября 2023, 17:32 обновлено 24 сентября, 17:32
Результаты последних опросов показывают, что большинство республиканцев согласны с тем, что США должны делать меньше, чтобы помочь Украине.
Грант Шеппс
Грант Шеппс дал Украине мощное обещание / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com

Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что его страна продолжит стоять бок о бок с Украиной, независимо от результатов выборов в США в будущем году. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, в Соединенных Штатах республиканцы разделились в своей поддержке президента Украины Владимира Зеленского. Результаты последних опросов показывают, что большинство республиканцев согласны с тем, что США должны делать меньше, чтобы помочь Украине в войне со страной-агрессором Россией.

Опрос CNN, который был проведен в августе, показал, что сейчас большинство американцев против разрешения на увеличение финансирования для Украины, а среди республиканцев количество против выросло до 71%.

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В связи с этим журналисты спросили Шеппса, что сделает Соединенное Королевство, если президентом будет избран республиканец, и он решит прекратить поддержку Украины со стороны США. Грант Шеппс отметил, что поддержка Украины со стороны Лондона является "непоколебимой".

"Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, что произойдет на республиканских выборах, но мы будем продолжать стоять бок о бок с нашими друзьями в Украине. Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану вторгнуться в соседа, а затем продолжить движение на Запад. И абсолютно важно, чтобы Путин не смог войти к демократическому соседу без последствий, и именно поэтому Британия твердо стоит, и мы будем продолжать это делать", - подчеркнул Шеппс.

В Британии – новый глава Минобороны

Напомним, 31 августа 53-летний британский политик Бен Уоллес подал в отставку с должности министра обороны Великобритании. Премьер-министр Риши Сунак принял отставку Уоллеса. Бен Уоллес занимал пост министра обороны с 2019 года, после прихода к власти Бориса Джонсона.

В июльском интервью газете Times Бен Уоллес говорил о желании уйти из политики в ходе запланированных перестановок в Кабинете министров. По его словам, он хотел бы вернуться к жизни вне политики.

Пост министра обороны Великобритании после увольнения Бена Уоллеса занял глава Министерства энергетики Грант Шеппс. Должность главы Минобороны Великобритании – уже пятая для Шеппса в Кабинете министров за последний год. В частности, он успел поработать министром транспорта, министром внутренних дел, госсекретарем по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии, министром энергетики.

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