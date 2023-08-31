В Британии - новый глава Минобороны: что изменится для Украины с приходом Гранта Шеппса

Должность министра обороны Великобритании после увольнения Бена Уоллеса занял глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Грант Шеппс.
Об этом сообщается 31 августа в Twitter британского премьер-министра.
"Член парламента Грант Шеппс был назначен государственным секретарем по обороне", - говорится в сообщении.
Сам Шеппс также подтвердил свое назначение.
"Для меня большая честь быть назначенным министром обороны. Я хотел бы воздать должное огромному вкладу, который Бен Уоллес внес в оборону и глобальную безопасность Великобритании за последние 4 года", - написал он.
Должность главы Минобороны Великобритании - уже пятая для Шеппса в Кабинете министров за последний год. В частности, он успел поработать министром транспорта, министром внутренних дел, госсекретарем по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии, министром энергетики.
Шеппс и Украина
Великобритания - одна из ведущих стран, поддерживающая Украину после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, поэтому должность главы британского Минобороны особенно важна.
Весной 2022 года Грант Шеппс сообщил, что принял у себя дома семью украинских беженцев. Тогда он подчеркнул, что Великобритания "решительно стоит на стороне народа Украины".
В должности министра энергетики Грант Шеппс на прошлой неделе посетил Украину. Кадры визита он опубликовал 25 августа видео визита на своей странице в соцсети X (до недавнего времени — Twitter).
"На этой неделе увидел в Киеве людей, решительно выступивших против тирании путина и агрессии России", - отметил он.
Отставка Бена Уоллеса
31 августа 53-летний британский политик Бен Уоллес подал в отставку с поста министра обороны Великобритании. Премьер-министр Риши Сунак принял отставку Уоллеса.
Бен Уоллес занимал пост министра обороны с 2019 года, после прихода к власти Бориса Джонсона.
В июльском интервью газете Times Бен Уоллес говорил о желании уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабинете министров. По его словам, он хотел бы вернуться к жизни вне политики.
Как сообщал Главред, в первую неделю сентября в Министерстве обороны Украины сменят главу - место Алексея Резникова займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Кто возглавит ФГИУ вместо Умерова, пока не решено. Алексей Резников вероятно будет назначен послом в Великобританию.
Другие новости:
- "Путин может не осознавать краха": Уоллес призвал готовиться к любым сценариям
- ВСУ способны взять Крым до конца года, мощный удар развалит войска РФ – Уоллес
- Войну можно выиграть, РФ - более "хрупкая", чем признают в Кремле - Уоллес