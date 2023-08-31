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В Британии - новый глава Минобороны: что изменится для Украины с приходом Гранта Шеппса

Анна Ярославская
31 августа 2023, 12:03 обновлено 31 августа, 12:09
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Бен Уоллес подал в отставку. Его пост в Минобороны Великобритании занял глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Грант Шеппс.
Бен Уоллес, Грант Шеппс
Бена Уоллеса на посту британского Минобороны заменил Грант Шеппс / Коллаж: Главред, фото: gov.uk, twitter.com/10DowningStreet

Должность министра обороны Великобритании после увольнения Бена Уоллеса занял глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Грант Шеппс.

Об этом сообщается 31 августа в Twitter британского премьер-министра.

"Член парламента Грант Шеппс был назначен государственным секретарем по обороне", - говорится в сообщении.

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Сам Шеппс также подтвердил свое назначение.

"Для меня большая честь быть назначенным министром обороны. Я хотел бы воздать должное огромному вкладу, который Бен Уоллес внес в оборону и глобальную безопасность Великобритании за последние 4 года", - написал он.

Должность главы Минобороны Великобритании - уже пятая для Шеппса в Кабинете министров за последний год. В частности, он успел поработать министром транспорта, министром внутренних дел, госсекретарем по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии, министром энергетики.

Шеппс и Украина

Великобритания - одна из ведущих стран, поддерживающая Украину после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, поэтому должность главы британского Минобороны особенно важна.

Весной 2022 года Грант Шеппс сообщил, что принял у себя дома семью украинских беженцев. Тогда он подчеркнул, что Великобритания "решительно стоит на стороне народа Украины".

В должности министра энергетики Грант Шеппс на прошлой неделе посетил Украину. Кадры визита он опубликовал 25 августа видео визита на своей странице в соцсети X (до недавнего времени — Twitter).

"На этой неделе увидел в Киеве людей, решительно выступивших против тирании путина и агрессии России", - отметил он.

Грант Шеппс посетил Украину 25 августа
Грант Шеппс посетил Украину 25 августа / Скриншот

Отставка Бена Уоллеса

31 августа 53-летний британский политик Бен Уоллес подал в отставку с поста министра обороны Великобритании. Премьер-министр Риши Сунак принял отставку Уоллеса.

Бен Уоллес занимал пост министра обороны с 2019 года, после прихода к власти Бориса Джонсона.

В июльском интервью газете Times Бен Уоллес говорил о желании уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабинете министров. По его словам, он хотел бы вернуться к жизни вне политики.

Как сообщал Главред, в первую неделю сентября в Министерстве обороны Украины сменят главу - место Алексея Резникова займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Кто возглавит ФГИУ вместо Умерова, пока не решено. Алексей Резников вероятно будет назначен послом в Великобританию.

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