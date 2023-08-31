Резникова отправят в отставку: нардеп назвал сроки увольнения министра и имя преемника

Ротация в Минобороны, вероятно, состоится на следующей неделе, то есть в первую неделю сентября.

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Алексея Резникова может заменить Рустем Умеров на посту главы Минобороны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В первую неделю сентября в Министерстве обороны Украины сменят главу - место Алексея Резникова займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Кто возглавит ФГИУ вместо Умерова, пока не решено. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его данным, нынешний министр обороны Алексей Резников вероятно будет назначен послом в Великобританию.

"На место министра обороны будет представлен наш экс-коллега по фракции, а сейчас глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Недавно у него год в должности был. И прошу отметить, год без единого скандала и с рекордным результатом ФГИУ", - написал Железняк в Telegram.

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Ротация в Минобороны, по информации депутата, состоится на следующей неделе.

"По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября", - сообщил Железняк.

Он добавил, что Резников будет назначен послом, но это произойдет не сразу после увольнения из Минобороны.

"По моей информации, Резников оставит пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Если не будет еще громких скандалов до этого времени. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не подтверждены", - отметил депутат.

По словам Железняка, 30 августа утром о такой ротации предупредили посольства.

"По меньшей мере некоторые", - добавил он.

Железняк также добавил, что Резников знал о своей отставке уже тогда, когда предлагал пари журналистам.

"О скорой ротации и отставке господин министр знал до своего известного предложения о пари. Поэтому не очень спортивно получилось", - отметил Железняк.

Рустем Умеров - что о нем известно

Родился в 1982 году в городе Булунгур, Самаркандской области Узбекской ССР, в семье выходцев из Алушты (Крым, Украина). Этнический крымский татарин и мусульманин.

Умеров окончил Крымскую гимназию-интернат для одаренных детей Министерства образования и науки Автономной Республики Крым. Стипендиат по "Программе обмена будущих лидеров (FLEX), США".

Диплом бакалавра по специальности экономика и магистра по специальности "финансы" получил в Национальной академии управления.

Продолжил обучение в Институте прикладного системного анализа Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт им. И. Сикорского по специальности "информатика и информационные технологии".

Рустем Умеров / Фото: Википедия

Рустем Умеров начал свою карьеру в компании lifecell, занимая разные руководящие должности с 2004 по 2010 годы. Параллельно начал заниматься инвестиционной деятельностью.

В 2019 году был избран народным депутатом от партии Голос.

Секретарь Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

7 сентября 2022 года Верховная Рада назначила народного депутата фракции "Голос" Рустема Умерова главой Фонда государственного имущества Украины.

Рустем Умеров активно поддерживает своих соотечественников крымских татар в Украине и за границей.

Отставка Резникова

В феврале ряд СМИ сообщил, что Алексей Резников покинет пост министра обороны. Тогда журналисты со ссылкой на свои источники назвали его преемником руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Резников не исключил своей отставки. Впрочем, позже он заявил, что продолжит работать на посту министра обороны Украины. Как говорил Резников, его просил остаться на посту лично президент Владимир Зеленский.

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