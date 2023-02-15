"Решение моего президента": Резников развеял слухи о своей отставке

Алексей Резников по прежнему в ближайшие месяцы будет работать на посту министра обороны Украины. Об этом он рассказал в интервью новостному агентству Reuters.
Как говорил Резников, его просил остаться на посту лично президент Владимир Зеленского.
"Да, это было решение моего президента", — сказал чиновник.
Отставки в Кабмине Шмыгаля
Ранее СМИ писали, что сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем.
5 февраля СМИ со ссылкой на источники написали, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост. Его место, скорее всего, займет действующий начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Вечером 5 февраля руководитель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия также заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников вскоре уйдет в отставку. Кроме того, Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности Украины - Василий Малюк. Сейчас они выполняют обязанности руководителей в этих структурах.
6 февраля Арахамия заявил, что Резников пока остается на своем посту, кадровые изменения в ведомстве отложены.
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