"Решение моего президента": Резников развеял слухи о своей отставке

Министр обороны Украины Алексей Резников окончательно развеял все слухи о своей возможной отставке с этого поста.

Президент Зеленский просил остаться на посту министра обороны - Резников/ коллаж фото УНИАН

Алексей Резников по прежнему в ближайшие месяцы будет работать на посту министра обороны Украины. Об этом он рассказал в интервью новостному агентству Reuters.

Как говорил Резников, его просил остаться на посту лично президент Владимир Зеленского.

"Да, это было решение моего президента", — сказал чиновник.

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Отставки в Кабмине Шмыгаля

Ранее СМИ писали, что сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем.

5 февраля СМИ со ссылкой на источники написали, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост. Его место, скорее всего, займет действующий начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Вечером 5 февраля руководитель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия также заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников вскоре уйдет в отставку. Кроме того, Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности Украины - Василий Малюк. Сейчас они выполняют обязанности руководителей в этих структурах.

6 февраля Арахамия заявил, что Резников пока остается на своем посту, кадровые изменения в ведомстве отложены.

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