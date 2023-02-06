Увольнение Резникова с поста министра обороны отложили

Ожидается назначение руководителей МВД и СБУ, однако кадровых изменений в сфере обороны пока не будет, сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Резников остается на посту министра обороны Украины / УНИАН

Министр обороны Алексей Резников пока остается на своем посту, кадровые изменения в ведомстве отложены. Власти ожидают назначения руководителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не предусмотрено.

"Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не состоятся", - сказал Арахамия.

В то же время он подчеркнул, что ожидается назначение глав МВД и СБУ.

Народный депутат от СН, заместитель главы комитета ВР по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая на своей странице в социальной сети Facebook также подтвердила, что решений относительно кадровых изменений в Минобороны и Минстратегпроме пока не будет.

"Что касается Минобороны и Минстратегпрома, пока приостановили (решения по смене руководства в министерствах, - ред.), на этой неделе отставок и назначений не будет", - отметила нардеп.

Как объяснила парламентарий, это связано с рисками для системы, которые могут возникнуть в условиях угрозы нового наступления России и ожидания девятого Рамштайна.

Возможная отставка Алексея Резникова

Издание Украинская правда и другие СМИ 5 февраля сообщили, что Алексей Резников покинет пост министра обороны. Журналисты со ссылкой на свои источники назвали его преемником руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Позже сам Резников не исключил своей отставки.

"Решение быть мне министром обороны или нет принимает один человек - верховный главнокомандующий и президент Украины Владимир Зеленский. Он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению Президента, я буду принимать те или иные решения, а дальше делать то, что мне предложит глава государства", - отметил министр.

Вечером того же дня глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что власти решили перевести Алексея Резникова на пост министра стратегической промышленности. Также он добавил, что новым главой Минобороны должен стать Кирилл Буданов.

Угроза наступления России: