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Резников уходит: Арахамия назвал, кто станет новым министром обороны Украины

5 февраля 2023, 22:16
Согласно словам Арахамии, фракция "Слуги народа" на ближайшем заседании проголосует за увольнение Алексея Резникова и Павла Рябикина.
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку. Как сообщают в Слуге народа, новым министром будет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, это было озвучено на заседании фракции.

Информацию также подтвердили представители парламента. В частности, нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

По словам депутата, во властных структурах страны ожидаются существенные кадровые перестановки.

Согласно словам Арахамии, фракция "Слуги народа" на ближайшем заседании проголосует за увольнение Алексея Резникова и Павла Рябикина.

Источники в Раде "сватают" на место главы МОУ Буданова, а сам Резников возглавит Минстратегпром.

Также планируется проголосовать за назначение на главу СБУ Василия Малюка и Игоря Клименко на главу МВД.

Арахамия

Кадровые перестановки

Как сообщал Главред, ранее СМИ писали, что сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Напомним, 25 января был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

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