Резников уходит: Арахамия назвал, кто станет новым министром обороны Украины

Согласно словам Арахамии, фракция "Слуги народа" на ближайшем заседании проголосует за увольнение Алексея Резникова и Павла Рябикина.

Кирилл Буданов / УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку. Как сообщают в Слуге народа, новым министром будет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, это было озвучено на заседании фракции.

Информацию также подтвердили представители парламента. В частности, нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

По словам депутата, во властных структурах страны ожидаются существенные кадровые перестановки.

Согласно словам Арахамии, фракция "Слуги народа" на ближайшем заседании проголосует за увольнение Алексея Резникова и Павла Рябикина.

Источники в Раде "сватают" на место главы МОУ Буданова, а сам Резников возглавит Минстратегпром.

Также планируется проголосовать за назначение на главу СБУ Василия Малюка и Игоря Клименко на главу МВД.

Кадровые перестановки

Как сообщал Главред, ранее СМИ писали, что сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Напомним, 25 января был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

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