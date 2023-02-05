Резников уходит: Арахамия назвал, кто станет новым министром обороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку. Как сообщают в Слуге народа, новым министром будет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, это было озвучено на заседании фракции.
Информацию также подтвердили представители парламента. В частности, нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
По словам депутата, во властных структурах страны ожидаются существенные кадровые перестановки.
Согласно словам Арахамии, фракция "Слуги народа" на ближайшем заседании проголосует за увольнение Алексея Резникова и Павла Рябикина.
Источники в Раде "сватают" на место главы МОУ Буданова, а сам Резников возглавит Минстратегпром.
Также планируется проголосовать за назначение на главу СБУ Василия Малюка и Игоря Клименко на главу МВД.
Кадровые перестановки
Как сообщал Главред, ранее СМИ писали, что сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Напомним, 25 января был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам.
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